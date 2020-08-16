"Какой-то сюрреализм". "Вагнеровцы" рассказали о своем задержании в Беларуси

В России, отпущенные из Беларуси "вагнеровцы", рассказали о своем задержании российским СМИ. Об этом сообщает Страна.

"Пришли представители белорусской стороны, сказали, что во всем разобрались и теперь вы свободные люди", – рассказал один из задержанных ранее.

Другой задержанный сообщил, что произошедший в Беларуси инцидент напомнил ему "какой-то сюрреализм".

"Никто не понимал, что вообще происходит. Какие-то вопросы начали задаваться о боевиках, о прочем там. Народ был просто в шоке, не понимал, что происходит на данный момент вообще", – утверждает предполагаемый боевик ЧВК "Вагнера".

Ранее 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Уже 14 августа Генпрокуратура РФ заявили, что задержанные были переданы российским специалистам белорусскими силовиками.