СНБО: выдача боевиков "Вагнер" России – не правовое решение

Глава СНБО Украины считает, что такое решение высшего руководства Беларуси отрицательно скажется на отношениях двух стран.

Выдача боевиков частной военной компании "Вагнер" российской стороне – недружественный шаг Беларуси по отношению к Украине.

Такое мнение выразил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщается на странице СНБО в Facebook.

"К сожалению, власти Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине", – отметил он.

По словам Данилова, такое решение высшего руководства Беларуси отрицательно скажется на отношениях двух стран, так как Украина собрала достаточно доказательств участия бойцов "Вагнер" в войне на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

"Закон и уважение к правовым процедурам требовали от белорусской стороны иного решения по бойцам "Вагнера". Со своей стороны хотим отметить, что Украина найдет время и возможность привлечь всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далекой стране они не скрывались", – заключил секретарь СНБО.

Кроме того, в Офисе президента Украины Владимира Зеленского также заявили, что с сожалением воспринимают решение Беларуси отдать РФ "вагнеровцев".

"Безусловно, республика Беларусь – независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения", – говорится в сообщении ОП в Telegram.

Напомним, ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК "Вагнера" под Минском, и еще одного – на юге страны.

Офис Генпрокурора Украины сообщил, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян, как участников конфликта на Донбассе.

9 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным боевика ЧВК "Вагнера".

12 августа Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в республике.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных "вагнеровцев" России.