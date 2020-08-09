Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным "вагнеровцам"

Президент Беларуси не исключил, что ситуацию с боевиками "может быть, третья страна спровоцировала".

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с ситуацией по задержанным боевика ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает Интерфакс-Запад.

"С Путиным договорились разобраться по боевикам", – заявил Лукашенко.

При этом Лукашенко не исключил, что ситуацию с "вагнеровцами" "может быть, третья страна спровоцировала".

"Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска", – заявил Лукашенко.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах.

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Четко было заявлено президентом России: "Мы будем строить с вами братские отношения. А то, что происходит, Александр Григорьевич, давайте разберемся детально. Я вам пришлю информацию, которой мы обладаем на сегодняшний день", – рассказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что прокуроры России и Украины не приехали в Минск, чтобы разобраться с ситуацией по задержанным. "Им наплевать на этих ребят", – говорит Лукашенко.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.