Лукашенко пригласил генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства по "вагнеровцам"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее заявление лидер Беларуси сделал сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", – говорит Лукашенко.

Президент Беларуси дал поручение пригласить генпрокуроров России и Украины.

"Все же озабочены этой проблемой, серьезная проблема. Положите втроем перед собой международные договоры и соглашения с Российской Федерацией и Украиной и которые мы подписали в многостороннем плане (мы же обязательства взяли на себя и в этой ситуации тоже), наши законы. Председатель Следственного комитета вам доложит вместе с Комитетом госбезопасности и оперативную информацию, и информацию следователей: вот документы, информация – на стол. Втроем решите", – заявил лидер Беларуси.

"Не приедут – вопрос решим мы, без них", – добавил он.

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента в стране назначены на 9 августа.

Генпрокуратура Украины сообщила, что подозревает в терроризме 28 человек из задержанных россиян как участников конфликта на Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что "с высокой долей уверенности можно сказать", что задержанные россияне являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые были в Беларуси транзитом и опоздали на рейс.