Кремль наконец отреагировал на задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Беларусь для дестабилизации обстановки.

В Кремле знают о задержании в Беларуси 33-х граждан России, которых Минск считает сотрудниками ЧВК Вагнера, и ждут от Минска "исчерпывающей информации". Об этом сообщило агентство "РБК" со ссылкой на Пескова.

Представитель Кремля считает, что информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

А то, что "какие-то организации из России посылают людей", чтобы дестабилизировать обстановку в Беларуси накануне выборов президента, – это инсинуации, считает Песков. Две страны - "союзники, ближайшие партнеры, об этом не может быть и речи", – подчеркнул он.

На просьбу журналистов прокомментировать данные, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России".

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Когда его спросили, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях на Донбассе, он ответил: "В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет".

Песков пообещал, что Кремль "учтет" заявление писателя Захара Прилепина, которій сказал, что среди задержанных есть "два или три бойца", которые служили вместе с ним на Донбассе.

Напомним, 29 июля под Минском были задержаны 32 россиянина, еще один – на юге Белоруссии. По данным КГБ страны, они являются наемниками ЧВК Вагнера. Агентство БелТА обнародовало список имен и даты рождения задержанных. По меньшей мере девять из них фигурируют в черном списке украинского портала "Миротворец" как участники военного конфликта на Донбассе.

По данным украинского МИДа, часть задержанных имеют украинское гражданство. В СНБОУ заявили, что будут требовать их экстрадиции.

30 июля в Беларуси сообщили, что в отношении задержанных завели дело о подготовке теракта, и они начали давать показания. Всего, как считают власти страны, в страну прибыли около 200 боевиков, силовики ведут их поиски.