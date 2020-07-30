Беларусь усиливает границы с РФ после задержания наемников ЧВК Вагнера

Там также заявили об ужесточении мер безопасности на предвыборных массовых мероприятиях.

После задержания боевиков российской частной военной компании Вагнера Беларусь начала усиление своих границ, в частности с Россией. Об этом сообщает БелТа.

"И (прикрываем), в частности, границу с Российской Федерацией в рамках изучения обстановки, отслеживания лиц, пересекающих государственную границу, в частности на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены", – заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

Он отметил, что среди задержанных лиц, из-за которых "усиленно и оперативно прикрывают государственные границы", находятся снайперы, подрывники и айтишники.

В Беларуси также будут повышены меры безопасности на массовых мероприятиях, связанных с избирательной кампанией.

Напомним, ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждают задержание боевиков из российской частной военной компании.