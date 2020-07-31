В Украине сообщили о подозрении задержанным в Беларуси "вагнеровцам"

Их подозревают в участии в террористической организации.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении 28 задержанным, из которых 9 граждан Украины, под Минском боевикам ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора обратился в Генеральную прокуратуру Беларуси с запросами о временном аресте задержанных боевиков. Их подозревают в участии в террористической организации.

Украина будет требовать выдачи задержанных для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Сейчас идет подготовка документов, необходимых для направления запросов об экстрадиции боевиков. Вопрос об их выдаче будет решаться органами Беларуси.

Напомним, Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси и готовит официальное обращение.

Ночью, 29 июля, белорусские силовики задержали 32 боевика частной военной компании Вагнера под Минском, и еще одного – на юге страны. Как выяснилось, все задержанные – граждане РФ. В России опровергают информацию о задержании россиян в Беларуси, а вот официальные лица Украины, якобы уже уговаривают Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.

29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко созвал в Минске Совет нацбезопасности, на котором обсуждали задержание боевиков из российской частной военной компании. 30 июля Беларусь передала Украине список украинцев, задержанных по делу ЧВК Вагнера