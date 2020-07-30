Офис президента потребовал выдать Украине боевиков ЧВК Вагнера

На Банковой заявили, что готовы действовать по установленным международным процедурам.

Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных вчера в Беларуси и готовит официальное обращение.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Украинская сторона намерена обратиться в Республику Беларусь с официальным ходатайством о выдаче арестованных с соблюдением всех предусмотренных процедур. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств", – отметили в Офисе президента.

В сообщении ОП указано, что речь идет о людях "из списка из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 года".

Кого конкретно собираются затребовать у Беларуси – не озвучивается. Не разглашается также, идет ли речь о части задержанных или же о всей группе боевиков.

Сообщается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.

Напомним, в связи с задержанием боевиков российской ЧВК Вагнера, Министерство иностранных дел Беларуси намерено вызвать послов РФ и Украины. По слова посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, задержанные в Беларуси "вагнеровцы" летели в Турцию, но опоздали на рейс. При этом еще вчера ходил слух, что официальные лица Украины уговаривали Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.