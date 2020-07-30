Задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси

Офис президента потребовал выдать Украине боевиков ЧВК Вагнера

Офис президента потребовал выдать Украине боевиков ЧВК Вагнера

sputnik.by

На Банковой заявили, что готовы действовать по установленным международным процедурам.

Офис президента Украины настаивает на экстрадиции боевиков ЧВК Вагнера, задержанных вчера в Беларуси и готовит официальное обращение. 

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

"Украинская сторона намерена обратиться в Республику Беларусь с официальным ходатайством о выдаче арестованных с соблюдением всех предусмотренных процедур. Украина будет настаивать на экстрадиции всех лиц, причастных к военным преступлениям на временно оккупированной территории и в отношении которых Служба безопасности Украины собрала достаточно доказательств", – отметили в Офисе президента.

В сообщении ОП указано, что речь идет о людях "из списка из 33 человек, задержанных в Республике Беларусь 29 июля 2020 года".

Кого конкретно собираются затребовать у Беларуси – не озвучивается. Не разглашается также, идет ли речь о части задержанных или же о всей группе боевиков.

Сообщается, что сейчас идут консультации с белорусской стороной.

Напомним, в связи с задержанием боевиков российской ЧВК Вагнера, Министерство иностранных дел Беларуси намерено вызвать послов РФ и Украины. По слова посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева, задержанные в Беларуси "вагнеровцы" летели в Турцию, но опоздали на рейс. При этом еще вчера ходил слух, что официальные лица Украины уговаривали Беларусь передать Киеву задержанных, которых разыскивают за участие в войне на Донбассе.