Офис генпрокурора попросил Беларусь выдать 28 "вагнеровцев"

Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации.

Офис генерального прокурора Украины направил в прокуратуру Беларуси запрос о выдаче 28 боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в республике 29 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 года правоохранительными органами Беларуси", – сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, сообщили о подозрении в участии в террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины).

Следствие в Украине установило, что задержанные в Беларуси лица участвовали в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Напомним, белорусские власти на прошлой неделе сообщили о задержании 33 россиян, которые, по их сведениям, являются боевиками ЧВК Вагнера. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Беларусь более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.