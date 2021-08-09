Лукашенко назвав Гордона "мерзотником" і закликав відправити його в ізолятор (відео)

У процесі спілкування з ведучим Максом Назаровим президент Білорусі запропонував привезти журналіста до них, щоб посадити в СІЗО. Адже в Україні "за наклеп не саджають".

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що інформацію про вагнерівців йому не передавав ніхто з оточення українського колеги Володимира Зеленського. Слова прозвучали в понеділок, 9 серпня, на пресконференції у відповідь на відповідне питання українського журналіста Макса Назарова (телеканал "Наш").

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За словами глави держави, інформацію про вагнерівців керівництву Білорусі повідомив її громадянин.

Зі свого боку, Макс Назаров згадав той факт, що одним із тих, хто активно популяризував тему, був журналіст Дмитро Гордон. Після цього про відсутнього журналіста Лукашенко почав говорити неприємні речі.

"Треба Гордона посадити в слідчий ізолятор на два місяці. Як за що? За балаканину не обґрунтовану. А, за наклеп у вас не садять? Привозьте до нас. Із задоволенням додамо", — сказав Лукашенко.

Коли Назаров потім у Лукашенка поцікавився, чи не ображений він на Гордона, той сказав, що вважає журналіста мерзотником.

"На ображених воду возять — я не можу ображатися. Але те, що він мерзотник — це факт", — сказав Лукашенко.

Раніше п'ятий президент Петро Порошенко заявив, що особисто санкціонував спецоперацію із затримання "вагнерівців". За його словами, операція щодо ПВК "Вагнера" готувалася з 2018 року.

Також нагадаємо, що розслідувачі з Bellingcat ведуть розслідування зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнера" і планують зняти про це документальний фільм.

Зазначимо 29 липня під Мінськом була затримана група найманців із 33 осіб, які були причетні до російської ПВК "Вагнера". Пізніше стало відомо, деякі з них брали участь у збройному конфлікті на Донбасі.

Уже 14 серпня Генпрокуратура РФ заявила, що затримані були передані російським фахівцям білоруськими силовиками. Пізніше "вагнерівці" розповіли про своє затримання російським ЗМІ.