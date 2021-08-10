"Деспот і розбійник": Гордон відповів Лукашенку після образ на пресконференції (відео)

Дмитро Гордон випив келих подарованого Олександром Лукашенком "Білоруського бальзаму" за швидку відставку президента Білорусі.

Дмитро Гордон прокоментував вчорашню пресконференцію президента Білорусі Олександра Лукашенка, у якій глава держави назвав українського журналіста "мерзотником". Відеозвернення журналіст опублікував на своєму Youtube-каналі.

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За словами Дмитра Гордона, він і уявити не міг, що через кілька днів після інтерв'ю, записаного в Мінську, Олександр Лукашенко програє президентські вибори та вирішить остаточно узурпувати владу в країні.

Журналіст розраховував, що Олександр Лукашенко не протримається цілий рік в умовах безстрокових акцій протесту та вірив, що опозиція "знесе" президента. Дмитро Гордон у відповідь на образи глави Білорусі назвав Олександра Лукашенка деспотом і розбійником, оскільки в XXI столітті лідер нації "не може витворяти таке з власними людьми".

"Я не припускав, що ви протримається рік. А ви протрималися цей рік. Це дивовижна історія. Я думав, що вас зметуть, знесуть. Але, на жаль, білоруси виявилися не такими рішучими, як українці. Білоруси на протестах ставали на лавочках, знімаючи взуття. Відмінна риса чудової білоруської нації, якій, на жаль, не пощастило з лідером. Я сподіваюся, що ви ще недовго будете президентом Білорусі. Я сподіваюся, що настане той момент, коли прекрасний білоруський народ відсвяткує позбавлення від вас, від вашого деспотизму. Ви справжній деспот, ви розбійник у чистому вигляді, тому що не може в XXI столітті лідер нації, лідер держави витворяти таке з власними людьми", — підкреслив Дмитро Гордон у своєму відеозверненні.

Почути слово "мерзотник" із вуст Олександра Лукашенка, як розповідає Гордон, дуже почесно. Журналіст згадав, як під час поїздки до Мінська Олександр Лукашенко подарував йому білоруську зубрівку, горілку, цукерки, і вирішив випити келих "Білоруського бальзаму" за перемогу опозиції Білорусі та швидку відставку президента.

"Я хочу випити за те, щоб прекрасний народ братньої Білорусі скоріше став по-справжньому вільним, щоб до влади прийшли люди, які будуть любити свій народ. Білоруси, за вас! .. Тік-так, тік-так. Чуєте, годинник цокає ? Ваш, Олександре Григоровичу, годинник", — підсумував Дмитро Гордон у своєму відеозверненні до Олександра Лукашенка за підсумками вчорашньої пресконференції.

[ + – ] Звернення Гордона до Лукашенка

Раніше Фокус розповідав, що на пресконференції Олександр Лукашенко назвав "мерзотником" Дмитра Гордона. У ході обговорення спецоперації "вагнерівців" із ведучим Максом Назаровим президент Білорусі запропонував привезти Дмитра Гордона до них, щоб посадити в СІЗО, оскільки в Україні "не саджають за наклеп".

Також Фокус повідомляв, що Олександр Лукашенко пригрозив визнати Крим частиною Росії. За словами президента Білорусі, він визнає російським Крим, коли останні олігархи з РФ будуть продавати свою продукцію на території окупованого півострова.