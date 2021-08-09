"У мене руки розв'язані": Лукашенко пригрозив Україні визнати Крим частиною РФ

Олександр Лукашенко з визнанням окупації півострова готовий "переступити" через офіційні документи, зокрема — через Будапештський меморандум.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив за однієї умови визнати окупований Крим частиною Російської Федерації. Про це глава держави заявив у процесі "Великої розмови з президентом", в якій беруть участь майже триста представників громадськості, експертного співтовариства і журналістів.

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За словами Лукашенка, Білорусь визнає анексований Крим у складі Росії за умови, коли останній російський олігарх почне поставляти свою продукцію на півострів.

"Коли Білорусь Крим визнає? Я відповідаю публічно: коли останній олігарх у Росії визнає Крим і почне поставляти туди продукти. За мною справа не заіржавіє", — пригрозив президент Білорусі.

Як зазначив білоруський лідер, він готовий переступити через офіційні документи, під якими стоять його підписи, зокрема — через Будапештський меморандум 1994 року. Лукашенко стверджує, що в нього "розв'язані" руки через дії української влади, тому він готовий визнати Крим частиною Російської Федерації.

"Пам'ятайте про Будапештську декларацію? Ми її підписували — Назарбаєв, Єльцин, Лукашенко, Клінтон, по-моєму, Тоні Блер, здається, від Великобританії був, хтось ще. Ми підписали, почитайте її. Мій підпис там стоїть, але я і через це переступлю. Україна, бачите, що творить? У мене руки розв'язані. І Крим [визнаю], і все інше", — підсумував Олександр Лукашенко у процесі "Великої розмови з президентом".

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як живе Білорусь через рік після протестів і чому в Олександра Лукашенка немає підтримки серед населення.

Також Фокус розповідав, що в Путіна анонсували візит Лукашенка в окупований Крим. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вони чекають з офіційним візитом президента Білорусі Олександра Лукашенка на анексованому півострові.