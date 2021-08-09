Білорусь через рік після протестів. В опозиції немає сил, у Лукашенка немає підтримки

9 серпня виповнюється рік із початку протестів у Білорусі. Фокус попросив активістів білоруського протестного руху згадати, як починалися мітинги та розповісти, що відбувається в країні рік тому.

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську — 10,1%.

Після оголошення результатів виборів у Білорусі почалися акції протесту, які обернулися силовим протистоянням, затриманнями ітадо сих пір не вирішеною політичною кризою.

[ + – ] Початок протестів у Мінську, серпень 2020 року.

У ніч з 9 на 10 серпня 2020 року в Білорусі оголосили результати президентських виборів, визнавши Олександра Лукашенка обраним президентом. Після цього країну охопили масові протести, які тривали до зими. Мітингувальники звинувачували владу у фальсифікації підсумків голосування та вимагали повторних виборів. Перші дні мітингів відзначилися інтенсивними сутичками: поліцейські розганяли протестувальників, застосовуючи світлошумові гранати, сльозогінний газ і гумові кулі. У деяких містах Білорусі військові в цивільній формі стріляли по мітингувальників із табельної зброї.

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Протести в Мінську: "Жорстокості ніхто не очікував"

Торішні масові протести в Білорусі запам'яталися декількома абсолютно протилежними моментами: виявленими в протистоянні жорстокістю та добром:

Безпрецедентно лютими діями поліцейських, які без розбору хапали мітингувальників, — від підлітків і студентів до пенсіонерів, били кийками, стріляли на ураження.

Мирними білорусами-протестувальниками, які дарували ОМОНівцям квіти, знімали взуття, встаючи на лавки, щоб не забруднити їх, збирали сміття після акцій, несли плакати "Ми є любов", скандували "Живе Білорусь" і вимагали повернути їм право на чесні демократичні вибори.

[ + – ] Спроба знайти спільну мову

За словами активістки Паліни Бродік, перші масові акції в Мінську, які потім розвернулися по всій країні, почалися увечері 9 серпня, після закриття виборчих дільниць. Тоді деякі виборчі комісії почали публікувати в соцмережах протоколи, за результатами яких перемогла екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська.

[ + – ] Розгін акції протесту в Мінську

"Найстрашнішим періодом були перші кілька днів з 9-11 серпня. На Мінськ обрушився шквал пострілів і дикого насильства, коли проти власного народу на вулиці вивели професійну озброєну армію, — згадує в розмові з Фокусом Паліна Бродік, координаторка Free Belarus Center у Києві. — Білоруси бачили один одного в кілометрових чергах, які протягом дня стояли під ділянками. Бачили гармошки, складені з протоколів, білі браслети (символ протестів проти переможця на президентських виборах-2020 Олександра Лукашенка) один у одного на руках. Було відчуття, що нас більшість, це надавало сили. Люди не здякалися вийти на вулицю. І абсолютно не очікували того, з чим вони зіткнулися ".

[ + – ] Черга біля Центру ізоляції правопорушників на Окрестіна в Мінську

[ + – ] Олександр Лукашенко про організаторів протестів — відео

Статистика затримань

Тільки за офіційними даними в перші кілька днів у Білорусі затримали близько 7 тисяч осіб. Близько 3 тисяч осіб — 9 серпня, понад 2 тисячі — 10 серпня, близько тисячі — 11 і близько 700 чоловік 12 серпня. За інформацією правозахисників, до кінця листопада 2020 року кількість затриманих учасників протестів перевищувала 30 тисяч осіб. Сьогодні йдеться про приблизно 50 тисяч затриманих по всій країні.

"Те, що відбувалося на Окрестіна (неофіційна назва комплексу місць ув'язнення в Мінську. Назва стало загальною, яка символізує тортури, які застосовував ОМОН щодо мирних громадян) в перші три дні, складно передати словами, — продовжує Бродік. — Крики, які лунали звідти, чули в усіх довколишніх будинках. Людей катували, над ними масово знущалися, ґвалтували. Люди звідти виходили синіми. Всі найвитонченіші силові структури навіть у Росії були вражені, наскільки жорстоко ОМОН Білорусі обійшовся з мітингувальниками, у яких не було ні зброї, ні наміру її застосовувати ".

[ + – ] Розповіді затриманих, які побували в ізоляторі на Окрестіна в Мінську

Після 11 серпня градус насильства трохи знизився, але ОМОН продовжував душити протести. Активісти проявляли максимальну креативність — влаштовували дворові чаювання, концерти, суботник. Зіграла свою роль відсутність єдиного лідера — екскандидатка в президенти Світлана Тихановська майже відразу після виборів вимушено покинула Білорусь, її союзників затримали. Протести по всій країні очолили різні гравці, що дозволяло маневрувати та тримати градус протестної активності до самої зими.

"У білорусів не було можливості зібратися в центрі міста всім одночасно та залишатися там довго, як це було під час Майдану в Україні, тому протести розосередилися на маленькі спільноти, які неможливо було відловити та відстежити", — продовжує Бродік.

Після зими стало зрозуміло, що влаштовувати масові протестні рухи надто небезпечно. За участь у мітингах правоохоронці почали відкривати кримінальні справи замість адміністративних. Багато учасників відчували сильний тиск і вимушено залишали країну.

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Рано чи пізно за кожним прийдуть

"Зараз важкий час для білоруського народу. Ми залишилися один на один із режимом Лукашенка, який проводить політику терору та масових репресій. Кажуть, повернулися сталінські часи", — пояснює Фокусу В'ячеслав Сівчик, засновник руху солідарності "Разам", організатор торішніх протестів. За словами активіста, у Білорусі різко занижують число політв'язнів. Офіційно їх у країні близько 600. За інформацією правозахисників — кілька тисяч.

За словами Паліни Бродік, тортури щодо заарештованих білорусів тривають донині. Періодично стає відомо про страхітливі події: у травні за нез'ясованих обставин загинув білоруський активіст Вітольд Ашурок, 17-річний учасник протестів Дмитро Стаховський наклав на себе руки через тиск правоохоронців, стрибнувши з 16-поверхової будівлі, у червні білоруський активіст Степан Латипов, підозрюваний в організації масових заворушень, скоїв спробу суїциду в залі суду.

"Лукашенко показав, що ні перед чим не зупиниться та готовий використовувати будь-які інструменти та перетинати всі червоні лінії, щоб максимально вселити звіриний страх людям, — продовжує Паліна Бродік. — Ми бачили, як в центрі на площі вбивають людей із вогнепальної зброї, як знаходили тіла повішених або утоплених людей, які зникли під час мітингів і більше не повернулися. Ми знаємо, що сім'ї позбавляють батьківських прав, щоб залякати і запобігти протестній активності. Увесь держресурс спрямований на те, щоб показати будь-якому громадянину, що у нього немає шансів залишитися на свободі або в живих, у залежності від ступеня активності, якщо він буде й далі виявляти громадянську позицію. Закрито практично всі ЗМІ та НДО (неурядові організації), все робиться, щоб в Білорусі залишилася випалена земля".

Білоруські політемігранти в Україні

Із серпня по грудень 2020 року, за словами Бродік, із Білорусі в Україну виїхала приблизно 161 тисяча осіб. Із січня по червень 2021 — 115 тисяч. У порівнянні з попередніми роками цифри нижчі — зазвичай на рік в Україну приїжджало близько мільйона чоловік. Але з урахуванням пандемії коронавірусу, через яку довгий час вільне пересування між країнами було призупинене, а після того, як в травні за наказом Лукашенко затримали літак з активістом Романом Протасевичем і сполучення між Україною та Білоруссю повністю зупинили, тим, хто бажає залишити країну, потрібна сильна мотивація, щоб поїхати в Україну, яка останнім часом стала транзитною країною для міграції в країни ЄС. Так що цифри все одно красномовні.

"Зараз багато хто виїжджає з політичних причин. Кількість звернень, які ми отримуємо, не дивлячись на обмеження з пересування, такі ж, як минулого літа, — продовжує Бродік. — Пов'язано це з тим, що в кінці червня сильно почали тиснути на ЗМІ та НДО, закрили практично всі онлайн-видання, понад 50 НДО ліквідували рішенням одного дня.

Усі ці люди виїжджають з країни. Тому що для більшості те, що відбувається, означає в'язницю. Деякі залишаються й усвідомлюють, що рано чи пізно за ними прийдуть ".

Допомога з-за кордону

Сьогодні рух опору всередині країни роздроблений, учасники комунікують тільки з тими, кому на сто відсотків довіряють. Кілька останніх тижнів у Білорусі йде повна зачистка поля, і багато активістів, які довгий час працювали в цивільному секторі, змушені приймати рішення — працювати на благо країни з-за кордону або піти у в'язницю.

За словами активістів, за межами Білорусі достатньо можливостей, щоб допомогти протидії режиму. Білоруська діаспора по всьому світу веде комунікацію з урядами країн, які ввели санкції щодо режиму Лукашенка, домовляються про спрощення візового режиму для білорусів, які виїжджають, ведуть велику міграційну роботу, щоб вплинути на ситуацію та допомогти тим, хто їде, і тим, хто залишився.

"Частина людей вважає, що потрібно залишатися в країні та продовжувати роботу, незважаючи на репресії. Я розумію та поважаю таку точку зору. Вона дає сили тим, хто залишився. З іншого боку, це життя та свобода людини. За межами країни є можливість надати допомогу тисячам людей. Ми зібрали близько 7 мільйонів євро через краудфандингову платформу та відправили в Білорусь на допомогу тим, кого репресували", — говорить Андрій Стрижак, співзасновник Фонду солідарності BYSOL.

Виїхавши з країни, активісти теж не відчувають себе в безпеці. За словами Стрижака, недавно служби зовнішньої розвідки РФ і Білорусі підписали угоду про спільну протидію людям, які вимушено виїжджають із країни та підтримують протести.

"Після загибелі глави Білоруської будинку в Києві Віталія Шишова активісти, які вимушено покинули країну, побоюються за свою безпеку", — говорить Стрижак.

Лукашенко — гарант

Масові мітинги й акції по всій країні не зупинили Олександра Лукашенка, і 23 вересня 2020 року він без гучних оголошень провів інавгурацію та зайняв пост президента. Низка західних країн, серед яких Німеччина, Чехія, Словаччина, США, Польща, Канада, Литва, Латвія, Естонія відмовилися визнавати Лукашенка легітимним президентом.

[ + – ] Інавгурація Олександра Лукашенка: 23 вересня 2020 року

Глава МЗС України Дмитро Кулеба офіційно заявив, що інавгурація Лукашенка не означає, що Україна визнає його законним главою держави. "З огляду на хід виборчої кампанії в Білорусі та подальші події, сьогоднішня "інавгурація" О.Лукашенка не означає його визнання легітимним главою білоруської держави", — заявляв міністр у вересні минулого року.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби Фото: Скриншот Twitter

У відповідь Україні Лукашенко сказав: "Чия б корова мукала, а Зеленського — мовчала".

На порозі Союзної держави?

Посварившись із західними країнами та потрапивши під жорсткі санкції, президент Білорусі продовжив зміцнювати відносини з Росією, яка підтримувала чинного главу під час минулорічних виборів. Із початку 2021 року Лукашенко тричі зустрівся з Володимиром Путіним. Під час спільного травневого візиту в Сочі Лукашенко та Путін розмовляли до самої ночі, обговорюючи, у тому числі, питання будівництва Союзної держави — як пізніше прокоментував зустріч президент РФ. Також Білорусь отримала від Росії фінансову допомогу.

[ + – ] Олександр Лукашенко та Володимир Путін на яхті в Сочі. Травень 2021 Фото: пресслужба президента РФ

Поки що, за словами активістів, зближення Білорусі з РФ відбувається більше на словах. Хоча деякі заяви Лукашенка досить відверті: наприклад, нещодавно він дав зрозуміти, що в Білорусі достатньо власних сил для оборони, але якщо буде потрібна допомога, в країну можуть бути введені додаткові сили Росії. У вересні Білорусь із РФ проведуть спільні військові навчання під назвою "Захід-2021". За інформацією Міноборони Білорусі, вони будуть носити оборонний характер, військові відпрацюють сценарій "загострення міжнародних протиріч, який призводить до розв'язування агресії проти Союзної держави".

На що сподівається опозиція в Білорусі

"Ресурси всередині Білорусі вичерпані. Всі кошти підтримки йдуть із Росії. З огляду на рівень протестів і неприйняття Лукашенка-президента, якби не було підтримки РФ, він би не всидів у кріслі", — говорить Фокусу Андрій Стрижак. За словами активіста, через західні санкції країна перебуває в глибокій кризі, і чим активніше Захід тисне, тим більше криза посилюється.

"Поки що РФ для Білорусі — ключовий гравець, який впливає на те, що відбувається всередині країни. Але ми бачимо, що система Лукашенка, яку він вибудовував 26 років, працює на знос і потребує відпочинку. Найменша подія може призвести до краху режиму", — говорить Стрижак.

[ + – ] Світлана Тихановська на мітингу Фото: RFE/RL

Світлана Тихановська, за словами активістів, як і раніше залишається єдиною легітимною представницею білоруського народу, яка представляє його інтереси на міжнародній арені.

"На думку тих, хто голосував за неї, і за твердженням більшості лідерів вільного світу, Тихановська є президентом-електом. Це людина, яку обрали, але яка не вступила на посаду, — каже Стрижак. — У США президент-елект — це той, кого вже обрали, але до моменту вступу на посаду президентом залишається попередній. Зараз у Литовської республіки, наприклад, офіційна позиція: Тихановська є уповноваженою представницею білоруського народу. Лукашенка в ролі президента вони не визнають ".