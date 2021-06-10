Час змін у Мінську. Як Лукашенко запустив процес, який уб'є його режим

На перший погляд, сьогоднішня ситуація в Білорусі безрадісна: протестів на вулиці немає, опоненти влади частково дезорганізовані, влада йде шляхом репресій. Зовнішні гравці визначилися — країни ЄС "закусили вудила" і намагаються тиснути, РФ посилює вплив у Білорусі, інші гравці ведуть свою гру.

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Сьогоднішня ситуація безрадісна. Але є процес, який знищує самі основи автократії. Причому, запустило його, в прагненні утримати важелі управління країною, оточення Лукашенка.

Йдеться про публічну політику, або, якщо бути більш точним, елементи публічності політики.

Свого часу білоруська влада витратила понад п'ять років, щоб загнати цього джина в пляшку. Наразі самі ж його випустили. Думали, обмежено, але процес, який планомірно почав розвертатися в кінці 2020 року, набирає обертів.

Поки що найчастіше має трагікомічну форму, але йде все нижче по ієрархічній піраміді в системі. Коли опуститься на базовий рівень, результат стане визначеним: або зміна (трансформація системи), або її остаточний розвал.

У будь-якому випадку механізми політики зміняться, до речі, разом зі значною частиною виконавців (або за їхньою згодою, або вони злетять).

Хто прийде на зміну? А ось відповідь на це питання залежить від того, як інші сили і групи можуть і бажають робити публічну політику.

Розбираймося по порядку:

Термін public policy в дослівному перекладі означає "публічна політика". Чому це не одне і теж? Питання в публічності. Те, що є аксіомою для державного управління (public policy) ліберальних демократій, не є очевидним (і найчастіше необхідним) в умовах диктатури, авторитаризму або автократії білоруського зразка.

Важливо

Незручний пасажир. Навіщо Лукашенку потрібен арешт опозиційного блогера Протасевича

Монолог — основа комунікації із суспільством білоруських політичних груп і особисто Лукашенком останні кілька років. В опозиції те ж саме — горизонтальна комунікація всередині своєї групи й епізодичні спроби вийти назовні.

Класичні приклади непублічності політики в умовах автократії — дорожні карти інтеграції з РФ або підготовка декрету ПВТ 2.0.

Така ситуація задовольняла основні групи населення, але у 2020 році система зламалася. Лукашенко і його найближче оточення, прагнучи зберегти позиції, пішли шляхом повернення публічної політики. Процес почався, але поки не вистачає однієї складової — організованих груп впливу (поза владою).

Процес запуску публічної політики (публічності політики) йде зверху вниз. І рано чи пізно дійде до основ владної піраміди. Мета — впливати на основні групи населення. Бажана мета — вибір за принципом найменшого зла — симпатії (на основі позитивного вибору — ред) отримати неможливо.

Елементи публічності стабілізують ситуацію, але при цьому підточують основи автократії. Влада сама риє "політичну могилу" старою системою.

Проста комунікація противників режиму може дати результат на емоційній мобілізації, але в затяжній кризі це грає на звуження бази підтримки. Виборець обирає менше зло.

Опоненти Лукашенка повинні подумати про зміну підходів до комунікації і прийняття рішень. Затримка з рішенням не принесе видимих провалів у найближчі місяці, але призведе до остаточної поразки вже у 2022-му.

Можливості осідлати процес для опонентів Лукашенка: кілька простих рішень, відомих не один десяток років. Внутрішній аналіз і жорстка внутрішня критика (якщо публічність лякає), розширення тезисної бази — вихід на аналіз управлінських рішень.

Це дозволяє перемогти в інформаційній боротьбі. Або програти, якщо не зміниться. Влада буде лізти на поле опонентів.

Ключові висновки для Білорусі.

1. Змінюється відношення до прийняття політичних рішень. Це змінює (в перспективі) саму систему влади. Хоче того верхівка чи ні, зміни будуть. Час швидко минає.

2. Ті, хто згадає, що публічна політика — комунікація з різними групами, будуть у процесі і у владі. Ті, хто не використовує комунікацію — уже через рік-півтора будуть представлені, як клоуни-невдахи.

Першоджерело.