"Украинцы – это наши люди", — Лукашенко об экономических связях с Киевом

По словам главы республики, на выступлении присутствовал бывший член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко. Нардеп якобы хочет снять фильм о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе выступления, приуроченного к вводу в эксплуатацию Петриковского горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Гомельской области заявил, что республика не намерена разрывать экономические связи с Украиной. Также глава государства назвал украинцев "нашими людьми". Об этом сообщает пресс-служба лидера республики.

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"Украинцы — это наши люди. Мы в любых ситуациях будем относиться по-человечески к этим людям, как бы себя там ни позиционировал ваш Президент (Владимир Зеленский — ред.)", — заверил Лукашенко.

Также глава государства заявил, что, "несмотря на позицию украинского руководства", Минск ведет диалог с Киевом о том, "чтобы не порвать экономические отношения" и думает о развитии сотрудничества между странами.

"Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей. Она нуждается в огромном количестве минеральных удобрений, в том числе калийных", — сказал Лукашенко.

Кроме этого он заявил, что на церемонии запуска ГОК присутствовал народный депутат Верховной Рады, экс-член фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко — он, по словам Лукашенко, снимает фильм о Беларуси.

Отметим, в последнее время президент России Владимир Путин неоднократно называл украинцев и россиян "одним народом" — сначала он сделал это в ходе большой пресс-конференции, а после похожее заявление он сделал в своей статье, посвященной Украине.

В свою очередь бывший представитель фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко после статьи президента РФ призвал руководство Украины к дружбе со страной-агрессором и Беларусью. Вместе с тем, согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", тезис Путина об "одном народе" поддерживают более 40% украинцев.