"Українці — це наші люди", — Лукашенко про економічні зв'язки з Києвом

За словами глави республіки, на виступі був присутній колишній член фракції "Слуга народу" Євген Шевченко. Нардеп нібито хоче зняти фільм про Білорусь.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході виступу, приуроченого до введення в експлуатацію Петриківського гірничо-збагачувального комплексу (ГЗК) у Гомельській області заявив, що республіка не має наміру розривати економічні зв'язки з Україною. Також глава держави назвав українців "нашими людьми". Про це повідомляє пресслужба лідера республіки.

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"Українці — це наші люди. Ми в будь-яких ситуаціях будемо ставитися по-людськи до цих людей, як би себе там ні позиціював ваш Президент (Володимир Зеленський — ред.)", — запевнив Лукашенко.

Також глава держави заявив, що, "незважаючи на позицію українського керівництва", Мінськ веде діалог з Києвом про те, "щоб не порвати економічні відносини" і думає про розвиток співробітництва між країнами.

"Україна — житниця Радянського Союзу, вона і буде житницею. Вона має потребу у величезній кількості мінеральних добрив, зокрема калійних", — сказав Лукашенко.

Крім цього, він заявив, що на церемонії запуску ГЗК був присутній народний депутат Верховної Ради, ексчлен фракції "Слуга народу" Євген Шевченко — він, за словами Лукашенка, знімає фільм про Білорусь.

Зазначимо, останнім часом президент Росії Володимир Путін неодноразово називав українців і росіян "одним народом" — спочатку він зробив це в ході великої пресконференції, а після схожу заяву він зробив у своїй статті, присвяченій Україні.

У свою чергу колишній представник фракції "Слуга народу" Євген Шевченко після статті президента РФ закликав керівництво України до дружби з країною-агресором і Білоруссю. Разом з тим, згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", тезу Путіна про "один народ" підтримують понад 40% українців.