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Політика Санкції проти Білорусі

"Розірвуть нашу країну": колишній "слуга" закликав до дружби з РФ і Білоруссю після статті Путіна

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Євген Шевченко, нардеп Євген Шевченко, стаття путина
Фото: vesti.ua | Євген Шевченко

Євген Шевченко заявив, що Україна повинна позбутися від "диктатури Заходу" і змінити свій політичний курс щодо сусідніх країн.

Вигнаний зі "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко відреагував на нову статтю Володимира Путіна, запропонувавши Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин з РФ і Білоруссю, написав депутат у своєму Telegram-каналі.

Нардеп назвав статтю Володимира Путіна від 12 липня "смисловою", в якій виділені "основні позиції щодо історичних подій у взаєминах Росії, України та Білорусі".

За словами Євгена Шевченка, в статті Путіна є бачення майбутнього України, аж до поглиблення конфлікту на Донбасі й початку нової військової фази, якщо в нашій країні "продовжиться зовнішнє управління та антиросійська ідеологія".

Вигнаний з фракції "Слуга народу" депутат закликав "позбутися від диктатури Заходу" і змінити політичний курс країни у відносинах із Білоруссю і Росією.

"Реальність така, що потрібно повертати Україні свою субʼєктність, звільнившись від диктатури заходу. Інакше розірвуть нашу країну. А я так цього не хочу… І Білорусь, як ніхто нам потрібна в примиренні нас як усередині України, так і з Росією. Бо тільки дурні або брехливі політики говорять нам, що проблеми України в режимі Путіна або Лукашенка, а змінивши їх — ми вирішимо всі наші негаразди і повернемо всі наші території. Це не так, Путін і Лукашенко лише зовнішній прояв волі своїх громадян", — написав Євген Шевченко в своєму Telegram-каналі.

Нардеп назвав жителів Росії і Білорусі "братніми народами" України й українських політиків у тому, що з 2004 року вони "повернули нашу країну проти росіян", а останнім часом — "проти білорусів".

Вигнаний зі "Слуги народу" Євген Шевченко запропонував Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин із Росією і Білоруссю.

"Незважаючи ні на що, заради Майбутнього України, яку щиро люблю, я готовий підставити плече Президенту Зеленському та бути першим звʼязковим у цьому непростому, але життєво необхідному процесі. В іншому випадку, мені та моїй команді, доведеться робити це самим, після зміни влади вже без Зеленського та його оточення, яка у нас в Україні традиційно відбувається всупереч бажанню багатьох — залишитися якомога довше", — підсумував Євген Шевченко в своєму Telegram.

Євген Шевченко, нардеп Євген Шевченко, стаття Путіна
Євген Шевченко про статтю Путіна
Євген Шевченко, нардеп Євген Шевченко, стаття Путіна
Євген Шевченко про статтю Путіна

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін написав нову статтю про Україну. Володимир Путін назвав Україну "дітищем радянської епохи" і звинуватив Київ в ігноруванні Мінських угод і небажанні мирно врегулювати війну на Донбасі.

Також Фокус розповідав, що нардеп Євген Шевченко потрапив у скандал після поїздки до Лукашенка. Парламентарій 20 квітня приїхав до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком, щоб "згладити зашквари Леоніда Кравчука".

У фракції "Слуга народу" відреагували на вчинок Євгена Шевченка і виключили нардепа. Рішення про виключення Євгена Шевченка зі "Слуги народу" було ухвалене більшістю голосів, і депутати пішли на такий крок, оскільки нардеп поїздкою до Лукашенка поставив під загрозу імідж України.