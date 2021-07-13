"Розірвуть нашу країну": колишній "слуга" закликав до дружби з РФ і Білоруссю після статті Путіна

Євген Шевченко заявив, що Україна повинна позбутися від "диктатури Заходу" і змінити свій політичний курс щодо сусідніх країн.

Вигнаний зі "Слуги народу" нардеп Євген Шевченко відреагував на нову статтю Володимира Путіна, запропонувавши Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин з РФ і Білоруссю, написав депутат у своєму Telegram-каналі.

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Нардеп назвав статтю Володимира Путіна від 12 липня "смисловою", в якій виділені "основні позиції щодо історичних подій у взаєминах Росії, України та Білорусі".

За словами Євгена Шевченка, в статті Путіна є бачення майбутнього України, аж до поглиблення конфлікту на Донбасі й початку нової військової фази, якщо в нашій країні "продовжиться зовнішнє управління та антиросійська ідеологія".

Вигнаний з фракції "Слуга народу" депутат закликав "позбутися від диктатури Заходу" і змінити політичний курс країни у відносинах із Білоруссю і Росією.

"Реальність така, що потрібно повертати Україні свою субʼєктність, звільнившись від диктатури заходу. Інакше розірвуть нашу країну. А я так цього не хочу… І Білорусь, як ніхто нам потрібна в примиренні нас як усередині України, так і з Росією. Бо тільки дурні або брехливі політики говорять нам, що проблеми України в режимі Путіна або Лукашенка, а змінивши їх — ми вирішимо всі наші негаразди і повернемо всі наші території. Це не так, Путін і Лукашенко лише зовнішній прояв волі своїх громадян", — написав Євген Шевченко в своєму Telegram-каналі.

Нардеп назвав жителів Росії і Білорусі "братніми народами" України й українських політиків у тому, що з 2004 року вони "повернули нашу країну проти росіян", а останнім часом — "проти білорусів".

Вигнаний зі "Слуги народу" Євген Шевченко запропонував Володимиру Зеленському "допомогу" в поновленні відносин із Росією і Білоруссю.

"Незважаючи ні на що, заради Майбутнього України, яку щиро люблю, я готовий підставити плече Президенту Зеленському та бути першим звʼязковим у цьому непростому, але життєво необхідному процесі. В іншому випадку, мені та моїй команді, доведеться робити це самим, після зміни влади вже без Зеленського та його оточення, яка у нас в Україні традиційно відбувається всупереч бажанню багатьох — залишитися якомога довше", — підсумував Євген Шевченко в своєму Telegram.

[ + – ] Євген Шевченко про статтю Путіна

[ + – ] Євген Шевченко про статтю Путіна

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін написав нову статтю про Україну. Володимир Путін назвав Україну "дітищем радянської епохи" і звинуватив Київ в ігноруванні Мінських угод і небажанні мирно врегулювати війну на Донбасі.

Також Фокус розповідав, що нардеп Євген Шевченко потрапив у скандал після поїздки до Лукашенка. Парламентарій 20 квітня приїхав до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком, щоб "згладити зашквари Леоніда Кравчука".

У фракції "Слуга народу" відреагували на вчинок Євгена Шевченка і виключили нардепа. Рішення про виключення Євгена Шевченка зі "Слуги народу" було ухвалене більшістю голосів, і депутати пішли на такий крок, оскільки нардеп поїздкою до Лукашенка поставив під загрозу імідж України.