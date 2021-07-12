"Не маємо наміру всерйоз обговорювати особливий статус", — Путін про Донбас у своїй статті

Президент РФ упевнений, що Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі не мають альтернативи, а Україна "експлуатує образ жертви зовнішньої агресії".

У статті президента РФ Володимира Путіна про Україну, опублікованій на сайті Кремля, він заговорив про окупований Донбас, який нібито не потрібен нам із двох причин.

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Так, за словами президента РФ, Україні не потрібен Донбас, оскільки ті мирним шляхом не приймуть нинішню політику Києва. Мінські угоди, на думку Володимира Путіна, не мають альтернативи і ніхто не відкликав свої підписи під офіційними документами щодо врегулювання збройного конфлікту на Сході України.

Разом із цим, як вважає у статті Володимир Путін, наша країна не хоче імплементувати положення угод, заявляючи "про їх неприйнятність".

"Не маємо наміру всерйоз обговорювати ні особливий статус Донбасу, ні гарантії для людей, які живуть тут. Воліють експлуатувати образ "жертви зовнішньої агресії" і торгувати русофобією. Влаштовують криваві провокації на Донбасі. Словом, будь-якими способами привертають до себе увагу зовнішніх покровителів і господарів", — заявив Путін.

У статті Путін каже про Донбас як такий, який не потрібен нам із двох причин: перша — жителі ОРДЛО ніколи не приймуть політику, адже її нібито "намагалися і намагаються навʼязати силою, блокадою, погрозами".

"І по-друге, підсумки і Мінська-1, і Мінська-2, що дають реальний шанс мирно відновити територіальну цілісність України, безпосередньо домовившись з ДНР і ЛНР за посередництва Росії, Німеччини і Франції, суперечать всій логіці проекту "анти-Росія". А він може триматися лише на постійному культивуванні образу внутрішнього та зовнішнього ворога. І додам — під протекторатом, контролем із боку західних держав", — підсумував він.

Раніше Фокус розповідав, що Путін написав статтю про Україну. Російський президент у своїй статті назвав кордони в рамках СРСР "умовними" і звинуватив більшовиків у тому, що ті "маніпулювали з територіями країн, усупереч поширеній думці людей".

Також Фокус повідомляв, що Путін назвав українців і росіян "одним народом". Наша країна, за словами Путіна, не потрапила до списку недружніх країн Росії в звʼязку з тим, що український народ нібито не є недружнім для РФ.