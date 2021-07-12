"Не намерены всерьез обсуждать особый статус", - Путин про Донбасс в своей статье

Президент РФ уверен, что Минские соглашения по урегулированию войны на Донбассе не имеют альтернативы, а Украина "эксплуатирует образ жертвы внешней агрессии".

В статье президента РФ Владимира Путина об Украине, опубликованной на сайте Кремля, он заговорил про оккупированный Донбасс, который якобы не нужен нам по двум причинам.

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Так, по словам президента РФ, Украине не нужен Донбасс, поскольку те мирным путем не примут нынешнюю политику Киева. Минские соглашения, по мнению Владимира Путина, не имеют альтернативы и никто не отзывал свои подписи под официальными документами по урегулированию вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Вместе с этим, как считает в статье Владимир Путин, наша страна не хочет имплементировать положения соглашений, заявляя "об их неприемлемости".

"Не намерены всерьёз обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих здесь людей. Предпочитают эксплуатировать образ "жертвы внешней агрессии" и торговать русофобией. Устраивают кровавые провокации на Донбассе. Словом, любыми способами привлекают к себе внимание внешних покровителей и хозяев", — заявил Путин.

В статье Путин говорит про Донбасс как такой, который не нужен нам по двум причинам: первая — жители ОРДЛО никогда не примут политику, ведь ее якобы "пытались и пытаются навязать силой, блокадой, угрозами".

"И во-вторых, итоги и Минска-1, и Минска-2, дающие реальный шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины, напрямую договорившись с ДНР и ЛНР при посредничестве России, Германии и Франции, противоречат всей логике проекта "анти-Россия". А он может держаться только на постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага. И добавлю – под протекторатом, контролем со стороны западных держав", — подытожил он.

Ранее Фокус рассказывал, что Путин написал статью об Украине. Российский президент в своей статье назвал границы в рамках СССР "условными" и обвинил большевиков в том, что те "манипулировали с территориями стран, вопреки мнению людей".

Также Фокус сообщал, что Путин назвал украинцев и россиян "одним народом". Наша страна, по словам Путина, не попала в список недружественных стран России в связи с тем, что украинский народ якобы не является недружественным для РФ.