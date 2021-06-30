"Убийства на улицах, внешнее управление и узколобые люди": что говорил Путин об Украине на "Прямой линии"

Президент РФ ответил на вопросы россиян во время ежегодного мероприятия "Прямая линия с Владимиром Путиным"

Те силы в Украине, которые хотят укреплять отношения с Российской Федерацией, не могут сделать этого из-за позиции официального Киева.

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Об этом в среду, 20 июня во время прямой линии с россиянами заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Внутри страны дают понять, что у тех сил, которые хотят укреплять свою страну на путях строительства нормальных отношений с Россией нет никаких шансов, подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах", – сказал он.

Также Путин заявил, что перед возможной встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским ему необходимо понять, о чем вообще разговаривать.

"Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление. Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже. О чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", – сказал российский лидер во время "Прямой линии".

[ + – ] Путин

Коснулся российский лидер и законопроекта, который Зеленский внес в Верховную Раду, где русский народ объявляется некоренным на территории Украины.

"Это просто уму непостижимо. Испокон веков здесь (в Украине. – Ред.) жили русские люди, теперь они объявляются некоренными", – заявил Владимир Путин.

Кроме того, российский лидер сравнил отношение к русским в Украине с применением оружия массового поражения.

"Это приведет к сокращению общего числа русских. Это сопоставимо по своим негативным последствиям с применением какого-то оружия массового поражения, это серьезное дело", – считает он.

Результаты работы украинского руководства, согласно оценке российского президента, "разрушительны".

"Везде хватает узколобых людей и крайних националистов. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине", – заявил он.

Украина, по словам президента России, не вошла в список недружественных стран России в связи с тем, что украинский народ якобы не является недружественным для РФ.

"Украинцы и русские – это вообще один народ, мы – единое целое. Руководство сегодняшней Украины явно недружественное к нам, это совершенно очевидно", – сказал глава российского государства.

Напоследок Путин пообещал написать статью об истории России и Украины.

"Я напишу отдельную аналитическую статью, надеюсь, что и в России, и в Украине с ней познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу", — заявил он.

Ранее сообщалось, что для проведения переговоров президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным украинская сторона рассматривает Иерусалим и Вену.

Напомним, 20 апреля Зеленский во время своего видеообращения пригласил Путина на переговоры "в любой точке Донбасса".

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским, однако обсуждать Донбасс не будет.