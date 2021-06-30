"Убивства на вулицях, зовнішнє управління і вузьколобі люди": що говорив Путін про Україну на "Прямій лінії"

Президент РФ відповів на питання росіян під час щорічного заходу "Пряма лінія з Володимиром Путіним".

Ті сили в Україні, які хочуть зміцнювати відносини з Російською Федерацією, не можуть зробити цього через позицію офіційного Києва.

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Про це в середу, 20 червня під час прямої лінії з росіянами заявив президент РФ Володимир Путін, передає РІА Новини.

"Усередині країни дають зрозуміти, що в тих сил, які хочуть зміцнювати свою країну на шляхах будівництва нормальних відносин із Росією немає жодних шансів, пригнічують на корені: когось садять в тюрму, кого-то під домашній арешт, когось вбивають на вулицях", — сказав він.

Також Путін заявив, що перед можливою зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським йому необхідно зрозуміти, про що взагалі розмовляти.

"Що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, почасти в Берліні й у Парижі. Про що розмовляти? Проте, я не відмовляюся від зустрічей подібного роду, треба тільки зрозуміти, про що говорити", — сказав російський лідер під час "Прямої лінії".

[ + – ] Путін

Торкнувся російський лідер і законопроекту, який Зеленський вніс до Верховної Ради, де російський народ оголошується некорінним на території України.

"Це просто незбагненно. З давніх-давен тут (в Україні. — Ред.) жили російські люди, тепер вони оголошуються некорінними", — заявив Володимир Путін.

Крім того, російський лідер порівняв ставлення до росіян в Україні із застосуванням зброї масового ураження.

"Це призведе до скорочення загальної кількості росіян. Це можна порівняти за своїми негативними наслідками із застосуванням якоїсь зброї масового ураження, це серйозна справа", — вважає він.

Результати роботи українського керівництва, згідно з оцінкою російського президента, "руйнівні".

"Скрізь вистачає вузьколобих людей і крайніх націоналістів. Вони діють від чистого серця, але не від великого розуму. І результати їхньої роботи руйнівні. Це стосується і придушення опозиції в Україні", — заявив він.

Україна, за словами президента Росії, не ввійшла до списку недружніх країн Росії в звʼязку з тим, що український народ нібито не є недружнім для РФ.

"Українці та росіяни — це взагалі один народ, ми — єдине ціле. Керівництво сьогоднішньої України недружнє до нас, це абсолютно очевидно", — сказав глава російської держави.

Наостанок Путін пообіцяв написати статтю про історію Росії та України.

"Я напишу окрему аналітичну статтю, сподіваюся, що й у Росії, і в Україні з нею ознайомляться люди. Я викладу своє ставлення щодо цієї справи", — заявив він.

Раніше повідомлялося, що для проведення переговорів президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним українська сторона розглядає Єрусалим і Відень.

Нагадаємо, 20 квітня Зеленський під час свого відеозвернення запросив Путіна на переговори "в будь-якій точці Донбасу".

Зі свого боку, прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, однак обговорювати Донбас не буде.