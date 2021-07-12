Путин написал статью об Украине, рассказав о ее границах после выхода из СССР

Глава Кремля назвал границы в рамках СССР "условными" и обвинил большевиков в том, что те "манипулировали с территориями стран, вопреки мнению людей".

В понедельник, 12 июля, появилась статья президента РФ Владимира Путина об Украине. В ней он называет справедливым, если мы и другие страны СССР вышли из него с теми границами, с которыми в него пришли. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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"В СССР границы между республиками, конечно же, не воспринимались как государственные, носили условный характер в рамках единой страны, которая, при всех атрибутах федерации, по существу была в высшей степени централизованной – за счёт, повторю, руководящей роли КПСС. Но в 1991 году все эти территории, а главное – люди, которые там жили, в одночасье оказались за границей. И были уже действительно оторваны от исторической Родины", — отметил он.

Со временем народы, говорится в статье Путина об Украине, в силу ряда причин "могут осознать себя отдельной нацией, и относиться к этому следует с уважением". Однако он добавил, что границы у этого государства должны быть такими, какими они были до входа в состав СССР.

"Хотите создать собственное государство? Пожалуйста! Но на каких условиях? Напомню здесь оценку, которую дал один из самых ярких политических деятелей новой России, первый мэр Санкт-Петербурга А. Собчак. Как высокопрофессиональный юрист он считал, что любое решение должно быть легитимно, и потому в 1992 году высказал следующее мнение: республики-учредители Союза после того, как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание. Другими словами – уходите с тем, с чем пришли", — заявил глава Кремля.

По мнению Путина, "с такой логикой трудно спорить". Также он заявил, что "произвольную перекройку границ большевики начали еще до создания Союза, и все манипуляции с территориями проводили волюнтаристски, игнорируя мнение людей".

При этом руководитель страны-агрессора отметил, что РФ "признала новые геополитические реалии".

Статья Путина об Украине также имеет его размышления на тему истории двух стран, экономических взаимоотношений и отношений Украины со странами Запада. Кроме того, в ней речь идет об "упущенных возможностях политического, экономического и культурного взаимодействия" двух стран.

Напомним, до этого Путин заявлял похожие тезисы во время "Прямой линии" в РФ. Тогда он сказал, что украинцы и россияне — один народ.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский сказал, что если бы украинцы и россияне были бы одним народом, то "в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг".