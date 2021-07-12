Путін написав статтю про Україну, розповівши про її кордони після виходу із СРСР

Глава Кремля назвав кордони в рамках СРСР "умовними" і звинуватив більшовиків у тому, що ті "маніпулювали з територіями країн, усупереч поширеній думці людей".

У понеділок, 12 липня, зʼявилася стаття президента РФ Володимира Путіна про Україну. У ній він називає справедливим, якщо ми й інші країни СРСР вийшли з нього з тими кордонами, з якими в нього вступили. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"В СРСР кордони між республіками, звичайно ж, не сприймалися як державні, носили умовний характер у рамках єдиної країни, яка, за всіма атрибутами федерації, по суті була найвищою мірою централізованою — за рахунок, повторю, керівної ролі КПРС. Але в 1991 році всі ці території, а головне — люди, які там жили, відразу опинилися за кордоном. І були вже дійсно відірвані від історичної Батьківщини", — зазначив він.

Згодом народи, йдеться в статті Путіна про Україну, через низку причин "можуть усвідомити себе окремою нацією, і ставитися до цього варто з повагою". Однак він додав, що кордони у цієї держави повинні бути такими, якими вони були до входження до складу СРСР.

"Хочете створити власну державу? Будь ласка! Але на яких умовах? Нагадаю тут оцінку, яку дав один із найяскравіших політичних діячів нової Росії, перший мер Санкт-Петербурга А. Собчак. Як високопрофесійний юрист він вважав, що будь-яке рішення повинне бути легітимним, і тому в 1992 році висловив таку думку: республіки-засновники Союзу після того, як вони самі ж анулювали Договір 1922 року, повинні повернутися в ті межі, в яких вони вступили до складу Союзу. А решта територіальних надбань — це предмет для обговорення, переговорів, тому що анульована підстава. Іншими словами — йдіть з тим, з чим прийшли", — заявив глава Кремля.

На думку Путіна, "з такою логікою важко сперечатися". Також він заявив, що "довільне перекроювання кордонів більшовики почали ще до створення Союзу, і всі маніпуляції з територіями проводили волюнтаристськи, ігноруючи думку людей".

При цьому керівник країни-агресора зазначив, що РФ "визнала нові геополітичні реалії".

Стаття Путіна про Україну також має його роздуми на тему історії двох країн, економічних взаємин і відносин України з країнами Заходу. Крім того, в ній йдеться про "втрачені можливості політичної, економічної і культурної взаємодії" двох країн.

Нагадаємо, до цього Путін заявляв схожі тези під час "Прямої лінії" в РФ. Тоді він сказав, що українці та росіяни — один народ.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський сказав, що якби українці та росіяни були б одним народом, то "в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою майорів жовто-блакитний прапор".