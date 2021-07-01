"У Москві ходили б гривні": Зеленський відповів на слова Путіна про "єдиний народ"

Глава держави відповів на основні тези президента РФ, озвучені ним під час "Прямої лінії" і які стосуються України.

Українці і росіяни — точно не один народ, хоча в них є багато спільного: частина історії, памʼять, сусідство, родичі, перемога над фашизмом і трагедії.

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Про це в інтервʼю Інтерфакс-Україна заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи слова російського президента Володимира Путіна про те, що українці і росіяни — "єдине ціле".

Глава держави допускає, що щось спільне між цими народами можливе в майбутньому, якщо ще не пізно зупинити "тотальне розділення між нашими країнами".

"Були б одним народом, то в Москві, швидше за все, ходили б гривні, а над Державною думою розвивався жовто-блакитний прапор. Тому, ми точно не один народ, у кожного з нас свій шлях. Але мета в нас дійсно повинна бути одна — закінчити війну на Донбасі, повернути Україні її території", — вважає Зеленський.

Також президент відповів на твердження Путіна, що Україна нібито перебуває під зовнішнім управлінням.

"Тези про "зовнішнє управління" — пропагандистська мантра для внутрішнього споживача в самій Росії. У реальному світі всі питання по Україні вирішуються винятково в Україні й українською державою, а точно не в будь-який сусідній країні і точно не "тіньовими посередниками", які наразі перебувають під домашнім арештом або в розшуку", — стверджує Зеленський.

Торкнувся глава держави і питання "військового освоєння" України, про яке також стверджував Путін.

"Тема нашої активної інтеграції в європейську та євроатлантичну спільноти дуже турбує росіян. Це виглядає як навʼязлива ідея. Формати навчань, які відбуваються за участю наших партнерів, опрацьовані не сьогодні і не вчора. Наприклад, "Sea Breeze" проводяться ще з 1997 року. Хіба можна в цьому використовувати термін "військове освоєння"?", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Україна, за словами президента РФ Володимира Путіна, не ввійшла в список недружніх країн Росії у звʼязку з тим, що український народ нібито не є недружнім для РФ.

Повідомлялося також, що на заяви, зроблені Путіним на "Прямій лінії", відповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.