"Годі збагнути", — Кулеба відповів Путіну на заяви, зроблені на "Прямій лінії" (відео)

У ході звернення дипломат відповів президенту РФ на слова про "зовнішнє управління". При цьому він нагадав, що росіяни в Україні — національна меншина.

Корінні народи України — це кримські татари, кримчаки, караїми. Росіяни — національна меншина, права якої захищені Конституцією на рівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, оскільки мають власну державу. "Альтернативні вигадки — це класика російських маніпуляцій", — написав у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Так дипломат відповів на слова президента РФ Володимира Путіна, який у час прямої лінії з росіянами багато говорив і про Україну.

Зокрема, Путін знову згадав законопроект, який президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради, у якому російський народ не включений у число корінних на території України.

"Це просто незбагненно. З давніх-давен тут (в Україні. — Ред.) жили росіяни, тепер вони оголошуються некорінними", — заявив Володимир Путін.

Також Путін повторив свою тезу, що українці і росіяни — це один народ. Як приклад він навів Ізраїль.

"Євреї в Ізраїль приїжджають з Африки, Європи, інших країн. З Африки взагалі чорненькі приїжджають. З Європи приїжджі розмовляють їдишем, а не івритом. Начебто не схожі одне на одного, але все одно єврейський народ дорожить своєю єдністю", — вважає президент РФ.

На що Кулеба заперечив: українці і росіяни — два різні народи. "Ми могли б жити в дусі добросусідства, але у 2014 РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території", — пояснив він.

Глава українського МЗС вважає, що повну відповідальність за провал відносин між українцями і росіянами несе Володимир Путін, "який розв'язав агресію".

Путін також заявив, що "Зеленський віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні, почасти в Берліні і в Парижі".

На це Кулеба відповів, що "коли Путін заводить стару пісню про" зовнішнє управління ", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві".

"Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю, крім нас самих", — написав він.

Зазначимо, що чітких загальноприйнятих характеристик поняття "корінні народи" в міжнародному праві немає. Декларація про права корінних народів, ухвалена ООН у 2007 році, також не містить визначення поняття "корінні народи".

В ООН наводять таке робоче визначення: "Корінний народ складається з нащадків народів, які проживали на території всієї або частини будь-якої країни в момент, коли в неї прибули з інших частин світу особи іншої культури та етнічного походження, які підкорили їх і поставили в залежне становище. Наразі ці народи живуть більш відповідно до їхніх особливих звичаїв і соціальних, економічних та культурних традицій, ніж до інститутів країни, частиною якої вони є".

Корінні народи живуть у всіх частинах Землі: до них відносяться, наприклад, евенки, ескімоси й алеути, саами, маорі тощо. Усього у світі їх налічується близько 300 млн осіб.

У законодавстві Російської Федерації для позначення цих людей використовують терміни "корінні нечисленні народи" і "нечисленні народи".

Нагадаємо, що рік тому Путін написав велику статтю, у якій виклав свій оригінальний погляд на причини початку Другої світової війни.