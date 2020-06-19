Президент РФ утверждает, что у СССР не было никаких агрессивных планов в тот период

Все ведущие страны в той или иной степени виновны в том, что началась Вторая мировая война. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest, посвященной 75-летию окончания этой войны. Сегодня эта статья опубликована в "Российской газете".

Путин пишет, что война не случилась в одночасье, а агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она стала результатом многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Но главное – "это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса".

Каждая страна полагала, что "можно обхитрить других, обеспечить себе односторонние преимущества или остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. И за такую недальновидность, за отказ от создания системы коллективной безопасности платить пришлось миллионами жизней", – пишет Путин.

По егос словам, лубинные же причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. "Версальский договор стал для Германии символом глубокой несправедливости. Фактически речь шла об ограблении страны, которая обязана была выплатить западным союзникам огромные репарации, истощавшие ее экономику", – считает президент РФ.

Национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии. "Нацисты умело играли на этих чувствах, строили свою пропаганду, обещая избавить Германию от наследия Версаля, восстановить ее былое могущество, а по сути, толкали немецкий народ к новой войне", – напоминает Путин. Он считает, что этому прямо или косвенно способствовали западные государства, прежде всего Великобритания и США. Их финансовые и промышленные круги вкладывали капиталы в немецкие фабрики и заводы, выпускавшие продукцию военного назначения.

С такой трактовкой причин начала войны согласны многие историки и на Западе. Но когда Путин переходит к анализу конкретных событий: Мюнхенский сговор, пакт Молотова – Риббентропа, нападение СССР на Польшу, аннексия стран Балтии и др., то он продвигает тезис, что СССР был вынужден так действовать, чтобы "защитить себя от возможной агрессии", на фоне нежаления Англии и Франции заключать договор о коллективной безпасности.

"Поэтому нечестно утверждать, что двухдневный визит в Москву нацистского министра иностранных дел Риббентропа - главная причина, породившая Вторую мировую войну. Все ведущие страны в той или иной степени несут свою долю вины за ее начало", - туверждает Путин.

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