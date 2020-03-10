Здравствуйте, царь! Как Владимир Путин стал пожизненным правителем России

Сегодня, 10 марта, российская Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Именно в таком виде он будет принят в третьем чтении 11 марта, затем закон должен быть одобрен Советом Федерации, региональными парламентами и подписан президентом. Он вступит в силу, если в ходе всенародного голосования за него проголосует более 50% избирателей, принявших участие в этом голосовании. Это даст возможность Владимиру Путину не учитывать предыдущие сроки правления и вновь избираться на должность главы державы.

Законопроект о поправках в Конституцию Российской Федерации включает положение о президентских сроках, о русском языке, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями. За данный законопроект проголосовали 383 депутата, никто не выступил против и 44 парламентария воздержались. Все они из КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов уже заявил, что коммунисты также не собираются голосовать за инициативу в третьем чтении.

Фото: ТАСС

Интересное начинается буквально сразу, со Статьи 67

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Это значит, что теперь призывать вернуть Украине Крым, Калининградскую область Германии, а Курильские острова Японии – нельзя.

Добавлена Статья 67.1 в которой говорится, что:

"1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения".

Это самая "лирическая" и непонятная статья. Хотя бы потому что объединяет в себе веру, "тысячелетнюю историю" и, почему-то, детей. Неясно, как коррелируется вера в Бога (не обозначено в какого именно) и правопреемничество Советского Союза, который, как известно, был атеистическим государством. Также неясно о какой тысячелетней истории идет речь, если Российская Федерация появилась только в 1991 году, а Советский Союз в начале ХХ века, Российская Империя получила это название после реформ Петра I в XVIII веке, а до этого существовало Московское царство, Великое Московское княжество, Московский улус. И образовалось эта государственная единица на территории Владимиро-Суздальского княжества в XIII веке.

Статья 68 интересна правкой о том, что "государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации".

В Статью 72 добавлен немаловажный пункт о том, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся:

"защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях".

То есть ни о каких однополых браках в ближашее время речи даже идти не будет.

И, если заглянуть в Статью 114, там также появляется пункт о том, что "правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой социально ориентированной государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей".

Так что "традиционные семейные ценности" отныне в РФ будут под надежной охраной.

Еще сразу в несколько статей добавлены пункты о том, что теперь буквально всем, кто желает занимать государственные должности в России, нельзя "хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации". Однако не запрещается хранить средства в иностранных банках на территории РФ.

И, конечно, самой важной является Статья 81, в которой указывается на то, что:

"ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправки к Конституции Российской Федерации, вносящей соответствующее ограничение, и не исключает для него возможность занимать должность Президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положением".

В дополнение к этой "царской" статье есть еще мелкие "бонусы": Статья 92.1, в которой указано, что когда президент РФ прекращает исполнение полномочий, то он получает неприкосновенность. И пункт в Статье 95, клотлорый наделяет его пожизненным сенаторством. Только если он сам от него не откажется. И семерых сенаторов президент РФ может также назначать пожизненно.

В время обсуждения правок в Госдуме, депутат Валентина Терешкова (да-да, первая женщина, полетевшая в космос), прямо заявила, что "зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции. Или, если этого потребует ситуация, и, самое главное, если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией".

Также она отметила, что не знает, готов ли Путин баллотироваться на новый срок, но "само наличие такой возможности для действующего президента, учитывая его мощнейший авторитет, – это стабилизирующий фактор для общества, для развития страны, проведения преобразований".

Лидер фракции "Единой России" Сергей Неверов заявил, что его однопартийцы готовы поддержать предложение Терешковой.

Сам Путин поправку одобрил, но заявил, что ее необходимо согласовать с Конституционным судом. И если данный суд даст добро (а так скорей всего и произойдет), то Владимир Путин будет занимать президентское кресло как минимум до 2036 года.

Удивительно, но спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что исход выборов президента 2024 года не является предрешенным. "Вот эти диванные эксперты, которые, только мы начали обсуждать изменения в Конституцию, они тогда уже говорили, что все это делается для того, чтобы сохранить Путина у власти. Это абсолютно безосновательно", — добавила Матвиенко.

Оппозиция подала заявку на митинги против поправок в Конституцию, однако мэр Москвы Собянин запретил все массовые сборища до 10 апреля. Официальная причина – эпидемия коронавируса.

Поэтому сейчас оппозиции остается только обсуждать правки в Конституции и призывать народ все-таки сходить и проголосовать против.

Довольно мало эмоций вызвали сегодняшние события в России в Украине. Впрочем, еще в субботу, 7 марта, Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил, что "все тоталитарные режимы заканчиваются одинаково". Однако, пока российский режим вновь пошел на укрепление власти.