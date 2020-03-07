"Повсюду дыры, и руками и ногами ты пытаешься их закрыть". О чем рассказал Зеленский The Guardian

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами влиятельной британской газеты The Guardian. Читатели увидят смеющегося украинского лидера на обложке. Статья под заголовком "Владимир Зеленский: "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится" вышла в номере от 7 марта. Фокус собрал цитаты из интервью украинского лидера.

Разница между реальным президентом и президентом "на экране"

"Это очень похоже", – говорит Зеленский, но позже изменил свое мнение.

"Правда, проблем больше. Они катастрофические. Они появляются, извините, как прыщи на 18-летнем ребенке. Вы не знаете, где они появятся или когда".

Последняя проблема – коронавирус. Британские журналисты пишут о разъяренных жителях деревни, которые испугавшись, что в их больнице принимают эвакуированных из Китая, напали на автобусы, которые их перевозили.

"За день до нашей встречи Зеленский направил своего министра здравоохранения, чтобы он присоединился к эвакуированным на карантине в качестве доказательства того, что они не представляют опасности. «Это был ее выбор, но я предложил это», - говорит он, посмеиваясь, - пишет The Guardian. - Это именно то стремительное решение, которое могло принять его телевизионное альтер-эго".

Отношения с США

Об ситуации с импичментом Трампу: "Я думаю, что Украина с гордостью прошла через эту историю, высоко подняв голову".

Визит в Белый дом: "Мне сказали, что он готовится. Мне тяжело это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча.

О "заботе" американцев об Украине по мнению Помпео: Зеленский рассказал журналистам, что госсекретарь США принес ему личные гарантии поддержки во время своего время визита в Киев в начале этого года.

"США поддерживают нас. Я хочу, чтобы они поддержали нас сильнее", – сказал Зеленский.

О работе со своей командой и своем президентстве

"Я понял, что без опытных людей невозможно управлять страной. Но эти люди на среднем уровне. Это чиновники, которые знают, куда спешить, что делать, кому приносить бумаги".

Свое президентство сравнивет с пребыванием на протекающей лодке: "Повсюду дыры, и руками и ногами ты пытаешься их закрыть. Вот как мы живем. Мы закрываем дыры". Когда журналисты говорят, что это похоже на тонущий корабль, Зеленский добавляет: "Но мы не тонем!".

О Донбассе

Зеленский говорит, что ценит спасение жизней, а не учет территориальных завоеваний.

"Для кого все это делается? Для людей. Какой смысл возвращать нашу территорию, если погибнет миллион человек?"

О встрече с Путиным

"Я думаю, что он услышал меня. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство. Переговоры дали скромные результаты: обмен пленными, соглашение об отводе войск и невыполнение соглашения о прекращении огня, в результате которого один солдат был убит, а несколько получили ранения в результате боя в последние недели".

"Время идет… Правительство может потратить один год на сделку. Тогда это должно быть реализовано. Больше нельзя. Если это длится дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию", - заявил президент

О вступлении в Евросоюз

"Мы должны дать людям уверенность в том, что Европейский Союз ждет Украину".

"Это похоже на то, как группа людей за столом проводит хороший вечер вместе. Если кто-то не хочет сидеть за столом, он обязательно испортит вечеринку. А потом за дверью стоят люди, звонят в дверь, стучат, и через глазок им говорят: "Да, вы можете присоединиться, но возвращайтесь в следующий раз! И они все еще снаружи стучат, когда вечеринка заканчивается".

О новом президенте России

"Конечно, там появится новый президент. Конечно, это произойдет. Какой это будет президент, я не знаю, но мы видим, что все тоталитарные режимы заканчиваются одинаково".