Использовал нецензурную брань: Помпео устроил скандал во время интервью из-за вопроса об Украине

В ходе интервью был поставлен вопрос о работе Государственного департамента и его позицию относительно увольнения экс-посла США в Украине Мари Йованович

Государственный секретарь США Майк Помпео разозлился на американскую ведущую Мэри Келли из-за вопроса об Украине во время интервью для National Public Radio.

Об этом сообщает NPR.

В ходе интервью с NPR, был поставлен вопрос о работе Государственного департамента и его позицию относительно увольнения экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Помпео заявил, что повел себя "правильно" в ситуации вокруг Йованович и защищал всех сотрудников Госдепа. Он якобы прекратил интервью после того, как журналистка спросила его о примере того, как он защищал Йованович.

По ее словам, государственный секретарь США Майк Помпео после интервью, в ходе которого она поставила ему неудобные вопросы, отвел ее для частной беседы в ходе которой он "кричал на нее" и, среди прочего, спросил: "Вы думаете, американцам не безразлична Украина?". Журналистка говорит, что в этом коротком предложении чиновник использовал нецензурную брань.

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