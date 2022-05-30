Впервые за три года: в Киев приехала новый посол США в Украине Бриджит Бринк

Официально приезд американского дипломата пока не объявляли. Предположительно Бринк вручит свои верительные грамоты Владимиру Зеленскому в конце этой недели.

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Вчера, 29 мая, в Киев прибыла новый посол США в Украине Бриджит Бринк. Официально об этом пока не сообщалось, но на сайте дипломатического представительства опубликовали ее биографию.

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О приезде Бринк в Украину также рассказало издание The Guardian. Прибытие посла стало "символическим шагом после того, как США отозвали всех дипломатов из страны перед российским вторжением", пишут журналисты.

Ожидается, что Бринк вручит свои верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому в конце этой недели. После этого у Соединенных Штатов впервые за три года появится полноправный посол в Украине. До Бринк этот пост занимала Мари Йованович, но в 2019 году ее отозвал Дональд Трамп. В Госдепе США заявили, что это "плановая ротация".

Президент Джо Байден назначил Бринк послом в Украине 25 апреля этого года, 18 мая ее назначение окончательно утвердил Сенат США.

С 15 августа 2019 года до нового назначения Бринк занимала должность посла США в Словакии.

Ранее, в 2015-2018 гг., она работала заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел, отвечая за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Также занимала должности заместителя главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Бриджит Бринк родом из Мичигана, получила степень бакалавра в Кеньон Колледже и две степени магистра в Лондонской школе экономики. В 1996 году начала работать в Госдепартаменте США.

Кроме английского, она владеет русским, сербским, французским и грузинским языками.

Напомним, 13 февраля власти США приостановили консульские услуги в киевском посольстве, оставив дипломатов во Львове для решения вопросов чрезвычайной важности. Однако 22 февраля стало известно, что американские дипломаты выехали в Польшу, где планировали провести какое-то время до стабилизации ситуации.

О возвращении дипломатов в Украину заговорили лишь 26 апреля. При этом Госдепартамент США пообещал проводить постоянные оценки положения с безопасностью в Украине.