Вперше за три роки: до Києва приїхала нова пані посол США в Україні Бріджіт Брінк

Офіційно приїзд американського дипломата наразі не оголошували. Імовірно, Брінк вручить свої вірчі грамоти Володимиру Зеленському наприкінці цього тижня.

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Учора, 29 травня, до Києва прибула нова пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Офіційно про це поки що не повідомлялося, але на сайті дипломатичного представництва опублікували її біографію.

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Про приїзд Брінк до України також розповіло видання The Guardian. Прибуття посла стало "символічним кроком після того, як США відкликали всіх дипломатів із країни перед російським вторгненням", пишуть журналісти.

Очікується, що Брінк вручить свої вірчі грамоти президентові України Володимиру Зеленському наприкінці цього тижня. Після цього у Сполучених Штатів уперше за три роки з’явиться повноправний посол в Україні. До Брінк цю посаду обіймала Марі Йованович, але у 2019 році її відкликав Дональд Трамп. У Держдепі США заявили, що це "планова ротація".

Президент Джо Байден призначив Брінк послом в Україні 25 квітня цього року, 18 травня її призначення остаточно затвердив Сенат США.

З 15 серпня 2019 року до нового призначення Брінк обіймала посаду посла США у Словаччині.

Раніше, у 2015-2018 рр., вона працювала заступницею помічника держсекретаря у Бюро європейських та євразійських справ, відповідаючи за питання, пов'язані зі Східною Європою та Кавказом. Також обіймала посади заступниці глави місії у посольствах США в Узбекистані та Грузії.

Бріджит Брінк родом з Мічигану, отримала ступінь бакалавра в Кеньон Коледжі і два ступені магістра в Лондонській школі економіки. 1996 року почала працювати в Держдепартаменті США.

Крім англійської, вона володіє російською, сербською, французькою та грузинською мовами.

Нагадаємо, 13 лютого влада США призупинила консульські послуги у київському посольстві, залишивши дипломатів у Львові для вирішення питань надзвичайної важливості. Проте 22 лютого стало відомо, що американські дипломати виїхали в Польщу, де планували провести якийсь час до стабілізації ситуації.

Про повернення дипломатів до України заговорили лише 26 квітня. При цьому Держдепартамент США пообіцяв проводити постійні оцінки безпекового стану в Україні.