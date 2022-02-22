Дипломатія "на віддаленці": посли США, переведені з Києва до Львова, поки побудуть у Польщі

Американські консули не планують повертатися в Україну як мінімум добу з міркувань безпеки.

Дипломати США, переведені з Києва до Львова, найближчим часом побудуть у Польщі. Таке рішення було ухвалено з міркувань безпеки, повідомив виданню Reuters держсекретар США Ентоні Блінкен.

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"Наш персонал регулярно повертатиметься для продовження своєї дипломатичної роботи в Україні та надання екстрених консульських послуг", — заявив Блінкен.

При цьому чиновник запевнив, що консульство й надалі планує надавати всіляке сприяння Україні.

"Вони продовжуватимуть підтримувати український народ та український уряд, координуючи дипломатичні зусилля", — сказав Блінкен, наголосивши, що цей крок не підірвав відданість США Україні.

Як довго американські дипломати в Україні працюватимуть з території сусідньої держави, Блінкен не повідомив, але наголосив, що найближчу ніч вони проведуть у Польщі.

"Ситуація з безпекою в країні залишається непередбачуваною і може погіршитися раптово. Російські війська продовжують наближатися до кордону та можуть вторгнутися будь-якої миті", — сказав Блінкен, закликавши американців, котрі залишилися в Україні, терміново покинути країну.

Нагадаємо, 13 лютого влада США призупинила консульські послуги в київському посольстві, залишивши дипломатів у Львові для вирішення питань надзвичайної важливості. За кілька днів після цього ЗМІ повідомили, що США вивезли з Києва резидентуру ЦРУ. Куди саме могли передислоковані офіцери розвідуправління США, не відомо.