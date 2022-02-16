США вивезли з Києва резидентуру ЦРУ, — The New York Times

Без офіцерів Центрального розвідувального управління в Києві процес викриття планів Росії щодо "підриву чи зміни уряду України" ускладниться, кажуть джерела видання.

Сполучені Штати тимчасово перемістили з Києва співробітників Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Про це повідомила американська газета The New York Times із посиланням на власні джерела.

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Таких заходів керівництво відомства вжило наступного дня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про переміщення посольства США в Україні з Києва до Львова, пише видання.

[ + – ] Штат посольства США переїхав із Києва до Львова Фото: Голос Америки

США збирають розвіддані та викривають різні "російські плани щодо підриву або зміни уряду України", а без офіцерів ЦРУ в Києві цей процес утрудниться, йдеться в матеріалі.

"У нас немає вищого пріоритету, ніж безпека американців у світі. І це, звичайно, включає роботу наших колег за кордоном", — наводить The New York Times заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Видання не повідомило, куди саме могли передислокувати резидентуру розвідуправління США.

Нагадаємо, що 12 лютого Державний департамент США наказав усім американським дипломатам, які не обіймають критично важливі посади, покинути Київ через загрозу військової атаки Росії.

Блінкен заявляв про можливість вторгнення Росії будь-якої миті. А президент США Джо Байден говорив про неможливість відправити американські війська до України, щоб евакуювати громадян.

За словами голови постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгора Чернєва, США проводять одну з наймасштабніших в історії інформаційних спецоперацій проти РФ, тому повідомляють про можливий напад.