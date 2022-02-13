Спецоперація проти РФ: у "Слузі народу" пояснили, навіщо США говорять про вторгнення в Україну

Сполучені Штати хочуть поставити президента Росії перед вибором: влаштувати широкомасштабне вторгнення або остаточно відступити, заявив голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

США ведуть одну з наймасштабніших в історії інформаційних спецоперацій проти Росії. Таку думку висловив нардеп від "Слуги народу", голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв у Facebook.

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Цей факт слід враховувати під час оцінки інформації про неминуче військове вторгнення в Україну, додав нардеп.

Чернєв назвав п'ять завдань цієї спецоперації :

мобілізувати країни НАТО та Заходу;

демонізувати та створити стійкий токсичний образ РФ у світі;

завдати якомога більшої шкоди економіці Росії без війни;

викликати антивоєнні настрої до;

деморалізувати російську військову еліту публічним викриттям їхніх секретних матеріалів

Мета операції, на думку Чернєва, полягає у витісненні президента Росії Володимира Путіна з Європи, а також перешкоді створенню "єдиного євразійського простору від Владивостока до Лісабона" і реалізації проекту "Один пояс — один шлях", в якому РФ може отримати основну роль, а Україна стане васалом.

"Для цього США хочуть змусити Путіна перестати грати в гібридні війни та зробити остаточний вибір: або вирішити широкомасштабне вторгнення, або остаточно відступити та замкнутися всередині своєї країни", — продовжив політик.

Вашингтон і Лондон вживають заходів, щоб можливе вторгнення в Україну обернулося для РФ економічною та військовою катастрофою, вважає нардеп.

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Спецоперація Штатів загрожує ризиками для України, зокрема, суттєвими економічними втратами через відплив інвесторів та панічних настроїв.

"Але це війна, і вона не буває без втрат. Ці втрати набагато менші, ніж ті, які ми могли б зазнати у разі широкомасштабного військового вторгнення. І ці втрати ми можемо знизити самі, припинивши паніку", – додав "слуга народу".

Чернєв закликав українців не панікувати, навіть якщо Путін віддасть наказ про вторгнення.

"Наша армія готова влаштувати росіянам пекельний прийом, а санкційна відповідь Заходу швидко поховає економіку РФ. Тоді Росію може очікувати розпад, а ми на довгі десятиліття отримаємо спокій для мирного будівництва та розвитку", — сказав він.

Фокус раніше писав про нарощування бойової могутності Росії за 30 км від кордону з Україною. РФ перекинула бойові вертольоти Мі-35М та Мі-8МТВ-5.

Близько 20 країн рекомендували своїм громадянам залишити Україну через можливе вторгнення російської армії. Першими були Сполучені Штати.

Польська влада почала готуватися до можливого напливу біженців з України на тлі інформації про початок бойових дій.