У Польщі готуються до напливу біженців із України

Глава МВС Маріуш Каміньський заявив, що влада Польщі готується до різних можливих сценаріїв вторгнення Росії в Україну та його наслідків.

У Польщі місцева влада готується до можливого напливу біженців з України у разі російського вторгнення. Про це повідомив у неділю, 13 лютого, голова МВС Польщі Маріуш Каміньський у Twitter.

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Міністр підкреслив, що влада Польщі готується до різних можливих сценаріїв.

"Очевидно, що у зв'язку із ситуацією в Україні ми готуємось до різних сценаріїв. Один із них — дії воєвод, пов'язані з потенційним напливом біженців з України, які через можливий конфлікт можуть шукати в нашій країні безпечний притулок", — написав він.

[ + – ] Твіт Маріуша Каміньського

Нагадаємо, Росія, попри заяви про відсутність наміру вторгатися в Україну, стягнула до кордонів з Україною близько 130 тисяч військових, а також значну кількість військової техніки. Нещодавно РФ перекинула десятки бойових вертольотів у свої населені пункти лише за 30 кілометрів від кордону України.

20 країн уже порадили своїм громадянам виїхати з України. Міністерства закордонних справ також закликають своїх співвітчизників відмовитися від неважливих поїздок до нашої країни через "непередбачувану ситуацію з безпекою".

Власники літаків вимагають повернути їх до ЄС, страховики попередили про ризик бойових дій.

Канада вирішила перенести своє консульство з Києва до Львова. Канадський уряд також закликав своїх громадян, які перебувають на території України, негайно покинути країну.

Водночас військове керівництво України висловилося про загрозу вторгнення РФ. Глава Мінооброни Олексій Резніков заявив, що 420 тисяч українських військових уже "дивилися у вічі смерті" і не віддадуть жодного клаптика української землі. Міністр оборони також наголосив, що Україна у режимі 24/7 координує свої дії з провідними країнами світу.