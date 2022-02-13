Власники літаків вимагають повернути їх до ЄС, страховики попередили про ризик бойових дій

Українська авіакомпанія SkyUp, чий літак змушений був сісти в Молдові, підтвердила, що власники літаків (лізингодавці) вимагають від перевізників повернути повітряні судна на територію ЄС.

Згідно з заявою SkyUp, низка страхових компаній повідомила українським авіаперевізникам про те, що вони припиняють страхування взятих у лізинг літаків у зв'язку з ризиком початку бойових дій.

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Так, авіакомпанія уточнює, що 13 лютого лізингодавець із Ірландії заборонив літаку SkyUp входити до повітряного простору України. Саме тому літак, який летів у Бориспіль із португальської Мадейри, змушений був сісти в аеропорту Кишинева в Молдові.

У заяві авіакомпанії зокрема йдеться: "12 лютого 2022 року найбільші страхові авіакомпанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України". Рішення, як уточнює перевізник, пов'язане з підвищеним ризиком початку бойових дій на території України.

Власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають від авіакомпаній якнайшвидше повернути літаки на територію Євросоюзу. Саме з цієї причини, пояснює у своїй заяві SkyUp, довелося посадити борт PQ0902, що прямував за маршрутом Фуншал — Київ, за межами України.

"Нам вдалося домовитися про посадку в Кишиневі та про трансфер 175 пасажирів автобусами до Києва", — уточнює компанія.

За інформацією SkyUp, із вимогою повернути літаки до Європи звернулися й інші лізингодавці.

"Ситуація обговорюється на державному рівні", — йдеться в заяві авіакомпанії. Відповідні рішення має виробити Міністерство інфраструктури України, яке проводить термінову нараду з цього приводу.

Дмитро Сєроухов, генеральний директор авіакомпанії SkyUp, коментує: "Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси в штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово призупинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого та чекаємо на вирішення ситуації".

Нагадаємо, народний депутат Олексій Гончаренко закликав українців, які перебувають за кордоном, якнайшвидше "постаратися повернутися додому", оскільки, за інформацією нардепа, небо над Україною нібито може бути закрите на один-два тижні.

Міністерство інфраструктури України, однак, звернулося до громадян із офіційною заявою, у якій ідеться про те, що паніка марна і небо над Україною залишається відкритим.