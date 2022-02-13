Владельцы самолетов требуют вернуть их в ЕС, страховщики предупредили о риске боевых действий

Украинская авиакомпания SkyUp, чей самолет вынужден был сесть в Молдове, подтвердила, что владельцы самолетов (лизингодатели) требуют от перевозчиков вернуть воздушные судна на территорию ЕС.

Согласно заявлению SkyUp, ряд страховых компаний уведомил украинских авиаперевозчиков о том, что прекращают страхование взятых в лизинг самолетов — в связи с риском начала боевых действий.

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Так, авиакомпания уточняет, что 13 февраля лизингодатель из Ирландии запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины. Именно поэтому самолет, который летел в Борисполь из португальской Мадейры, вынужден был сесть в аэропорту Кишинева в Молдове.

В заявлении авиакомпании, в частности, говорится: "12 февраля 2022 года крупнейшие страховые авиакомпании уведомили украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины". Решение, как уточняет перевозчик, связано с повышенным риском начала боевых действий на территории Украины.

Собственники воздушных судов (лизингодатели) требуют от авиакомпаний как можно скорее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Именно по этой причине, поясняет в своем заявлении SkyUp, пришлось посадить борт PQ0902, следовавший по маршруту Фуншал — Киев, за пределами Украины.

"Нам удалось договориться о посадке в Кишиневе и о трансфере 175 пассажиров автобусами в Киев", — уточняет компания.

По информации SkyUp, с требованием вернуть самолеты в Европу обратились и другие лизингодатели.

"Ситуация обсуждается на государственном уровне", — говорится в заявлении авиакомпании. Соответствующие решения должно выработать Министерство инфраструктуры Украины, которое проводит срочное совещание по этому поводу.

Дмитрий Сероухов, генеральный директор авиакомпании SkyUp, комментирует: "Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно приостановили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля и ждем решения ситуации".

Напомним, народный депутат Алексей Гончаренко призвал украинцев, которые находятся за рубежом, как можно скорее "постараться вернуться домой" — поскольку, по информации нардепа, небо над Украиной якобы может быть закрыто на одну-две недели.

Министерство инфраструктуры Украины, однако, обратилось к гражданам с официальным заявлением, в котором говорится, что паника напрасна и небо над Украиной остается открытым.