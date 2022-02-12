"Ласкаво просимо до пекла!": військове керівництво України висловилося про загрозу вторгнення РФ (фото)

Глави Мінооброни Олексій Резніков стверджує, 420 тисяч українських воїнів "дивилися у вічі смерті" і не віддадуть жодного клаптика української землі. А Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що зараз проводиться активна фаза навчань "Завірюха-2022".

На сьогодні Україна має найпотужнішу армію на континенті, яка здатна дати відсіч ворогові і має досвід бойових дій. Про це заявив голова Міноборони Олексій Рєзніков та Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний, передає прес-служба відомства.

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"420 тисяч українських воїнів, і кожен без винятку командир дивилися у вічі смерті. Командуючі видами, родами, командири бригад, батальйонів та рот — це фахівці своєї справи та патріоти своєї держави. Ми не віддамо ані клаптика української землі!", — заявив Олексій Резніков

Ситуація в країні контролюється українською розвідкою, армією та дипломатами. Міністр оборони також наголосив, що Україна у режимі 24/7 координує свої дії з провідними країнами світу. Такого єднання провідних демократій не було десятки років.

"Багато країн зараз по-справжньому усвідомлюють небезпеку дій Росії і емоційно це переживають. Україна пройшла цей етап 8 років тому", — сказав Олексій Резніков.

"Ніхто не може зазирнути в голову керівництву Кремля і точно сказати, якими конкретно можуть бути їхні дії. Але абсолютно всі сценарії розвитку сьогодні прораховуються, і Україна готова до них", — доповнив колегу Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Не оминув Головнокомандувач і абсолютно абсурдні версії, які сьогодні звучать із Москви.

"Сьогодні дуже багато заяв лунають, з Москви навіть озвучують і такі, що Україна планує напасти на Росію. Це абсурд. Ми не збираємося ні на кого нападати, але робимо все, щоб зміцнити оборону і виключити можливість ескалації", — заявив він.

Водночас Залужний запевнив, що ЗСУ готові до відсічі.

"Ми проводимо і проводитимемо навчання. Вже зараз на полігонах по всій території нашої країни проводиться активна фаза командно-штабних навчань "Завірюха-2022". Ми створили бойові частини, і встигли в стислий термін розгорнути Сили тероборони та озброїли їх ПТРК та ПЗРК, проводимо підготовку інструкторів — операторів ПТРК Корсар та Стугна-П для навчання особового складу Сил ТрО ЗСУ, ми підсилили оборону Києва, ми пройшли війну та належну підготовку, тому готові зустріти ворогів і не з квітами, а зі Стінгерами, Джавелінами та NLAW. Welcome to hell! (Ласкаво просимо до пекла! — Ред.)», — додав він.

[ + – ] Залужний та Резніков у штабі [ + – ] Залужний та Резніков [ + – ] Залужний на полігоні

Раніше Фокус повідомляв, що для вторгнення в Україну Росія може використати 9 маршрутів. Сам напад, за даними ЦРУ, відбудеться 16 лютого.

Перед цим Росія почала розгортати у Білорусі польові медичні табори.