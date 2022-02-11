Росія почала розгортати польові медичні табори в Білорусі (фото)

На території країни проходять навчання "Союзна рішучість 2022" з російськими військами. Уперше за час маневрів на карті було помічено польовий медтабір.

Американська приватна компанія Maxar Technoligies опублікувала фото російських військ у Речиці (Білорусь), на яких видно розгорнутий польовий медтабір. Про це повідомляє аналітик Майк Еккель.

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На аеродромі поблизу Речиці помітили медичний польовий табір. Він розгорнутий на одному з аеродромів. Нині в Білорусі проходять навчання "Союзна рішучість-2022", в межах яких Росія перекинула різну техніку й обладнання, проте польовий медичний табір помічений уперше.

Співзасновник видання Conflicts Кайл Глен порівняв фото з Нагірного Карабаху, і з Речиці, і дійшов висновку, що розгорнуть типовий медичний польовий табір.

[ + – ] Медичний польовий табір у Речиці Фото: MAXAR TECHNOLOGIES

[ + – ] Медтабір РФ у Нагірному Карабаху

Окрім цього на супутникових знімках зафіксовано бронетехніку, що стоїть на аеродромі.

Нагадаємо, на навчання "Союзна рішучість 2022" російські військові відпрацюють подолання водної переправи через річку Прип'ять. Також було опубліковано супутникові знімки російських військ в окупованому Криму, біля кордонів з Україною та на території Білорусі.

Раніше повідомлялося, що РФ передумала закривати Азовське море, але зберігши при цьому перекриття у Чорному морі.