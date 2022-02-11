На навчаннях РФ та Білорусі відпрацюють подолання водної переправи через р. Прип'ять (фото)
За легендою навчань, російські війська відбиватимуть удари засобів повітряного нападу, відпрацювавши збереження живучості. А після цього долатимуть водну перешкоду.
На території Білорусі продовжується активна фаза оперативних навчань "Союзна рішучість-2022". На ділянці місцевості у Речиці планується створення водної переправи на річці Прип'ять. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.
За сценарієм навчань, російські мотострілецькі частини відбиватимуть удари засобів повітряного нападу від умовного ворога, відпрацюють збереження живучості. Також планується відпрацювання виведення і заняття оборонних рубежів. Наприкінці планується подолання водної перешкоди через річку Прип'ять.
Додамо, що місто Речиця стоїть на річці Дніпро, а Прип'ять знаходиться або в Поліському радіаційно-екологічному заповіднику або поблизу міста Мозир, що приблизно за 100 км від Речиці.
Активна фаза маневрів "Союзна рішучість — 2022" проходить на території Білорусі на кількох полігонах. Вони продовжаться до 20 лютого.
Нагадаємо, на навчаннях "Спільна рішучість-2022" вперше відпрацюють знищення української армії. Україна проходитиме під назвою "Республіка Дніпровія".
Раніше білоруські партизани влаштували кібератаку на білоруську залізницю, щоб зупинити перекидання російських військ Білоруссю.