На навчаннях РФ та Білорусі відпрацюють подолання водної переправи через р. Прип'ять (фото)

За легендою навчань, російські війська відбиватимуть удари засобів повітряного нападу, відпрацювавши збереження живучості. А після цього долатимуть водну перешкоду.

На території Білорусі продовжується активна фаза оперативних навчань "Союзна рішучість-2022". На ділянці місцевості у Речиці планується створення водної переправи на річці Прип'ять. Про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

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За сценарієм навчань, російські мотострілецькі частини відбиватимуть удари засобів повітряного нападу від умовного ворога, відпрацюють збереження живучості. Також планується відпрацювання виведення і заняття оборонних рубежів. Наприкінці планується подолання водної перешкоди через річку Прип'ять.

Додамо, що місто Речиця стоїть на річці Дніпро, а Прип'ять знаходиться або в Поліському радіаційно-екологічному заповіднику або поблизу міста Мозир, що приблизно за 100 км від Речиці.

[ + – ] Карта Білорусі Фото: Фокус

Активна фаза маневрів "Союзна рішучість — 2022" проходить на території Білорусі на кількох полігонах. Вони продовжаться до 20 лютого.

[ + – ] Місце проведення навчань на території Білорусі

Нагадаємо, на навчаннях "Спільна рішучість-2022" вперше відпрацюють знищення української армії. Україна проходитиме під назвою "Республіка Дніпровія".

Раніше білоруські партизани влаштували кібератаку на білоруську залізницю, щоб зупинити перекидання російських військ Білоруссю.