На навчаннях Білорусі та РФ відпрацюють "знищення" української армії (відео)

Вперше на маневрах "Союзна рішучість" буде представлено Україну під назвою "Республіка Дніпровія". За легендою, територію захоплять "Західні", щоб спровокувати війну із Союзною державою.

У Генеральному штабі Збройних сил Білорусі опублікували сценарій російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість-2022", в яких буде відпрацьовано сценарій із умовним нападом "Республіки Дніпровія" та "Західних". Про це повідомив начальник Генштабу генерал-майор Віктор Гулевич.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Маневри пройдуть у Білорусі у два етапи:

Перший етап триватиме до 10 лютого. Російські та білоруські військові прибудуть до місць проведення навчань. Їхня мета — створити угруповання військ у максимально стислі терміни.

На другому етапі розпочнеться активна фаза навчань з відбиттям атак "Республікою Полісся" (умовно Білорусь) та "Північної Федерації" (Росії) від "Західних" (Європа) та "Республіки Дніпровія" (Україна).

За задумом навчань, головною причиною загострення буде бажання "Західних" дестабілізувати ситуацію в "Республіці Полісся": змінити керівництво, ліквідувати "Союзну державу" для ослаблення "Північної Федерації". Після невдалої ініціації внутрішнього конфлікту "Західними" вони роблять радикальніші дії.

[ + – ] Задум навчань "Союзна рішучість-2022" Фото: скриншот

Використовуючи "терористичні організації та опозицію", "Західні" спровокували Союзну державу на збройний конфлікт із "Республікою Дніпров'я", якою умовно виступає Україна. "Західні" ввели свої війська до низки областей умовної України у межах миротворчої операції. Після цього було сформовано військове угруповання для агресії проти Союзної держави.

Мета Союзної держави в навчаннях — збереження цілісності та незалежності, ґрунтуючись на міжнародних нормах права.

Першим етапом навчань буде відбиття удару "ворога" з повітря системами протиповітряної оборони. На другому будуть задіяні сухопутні елементи. Військові забезпечуватимуть живучість в умовах атаки з повітря. Наприкінці планується контрнаступ і розгром "ворога".

Нагадаємо, білоруські партизани влаштували кібератаку на Білоруську залізницю, щоб зупинити перекидання російських військ Білоруссю. Частина військ РФ зупинилася в таборі за 200 км від Києва, порушуючи раніше заявлені місця проведення навчань.