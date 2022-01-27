На учениях Беларуси и РФ отработают "уничтожение" украинской армии (видео)

Впервые на маневрах "Союзная решимость" будет представлена Украина под названием "Республика Днепровия". По легенде, территорию захватят "Западные", чтобы спровоцировать войну с Союзным государством.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Беларуси опубликовали сценарий российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022", в которых будет отработан сценарий с условным нападением "Республики Днепровия" и "Западных". Об этом сообщил начальник Генштаба генерал-майор Виктор Гулевич.

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Маневры пройдут в Беларуси в два этапа:

Первый этап продлится до 10 февраля. Российские и белорусские военные прибудут в места проведения учений. Их цель — создать группировки войск в максимально сжатые сроки.

На втором этапе начнется активная фаза учений с отражением атак "Республикой Полесье" (условно Беларусь) и "Северной Федерации" (России) от "Западных" (Европа) и "Республики Днепровия" (Украина).

По замыслу учений, главной причиной обострения будет желание "Западных" дестабилизировать ситуацию в "Республики Полесье": изменить руководство, ликвидировать "Союзное государство" для ослабления "Северной Федерации". После неудачной инициации внутреннего конфликта "Западными", они предпринимают более радикальные действия.

[ + – ] Замысел учений "Союзная решимость-2022" Фото: скриншот

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Используя "террористические организации и оппозицию" "Западные" спровоцировали Союзное государство на вооруженный конфликт с "Республикой Днепровья", которой условно выступает Украина. "Западные" ввели свои войска в ряд областей условной Украины в рамках миротворческой операции. После этого была сформирована военная группировка для агрессии против Союзного государства.

Цель Союзного государства в учениях — сохранение целостности и независимости, основываясь на международных нормах права.

Первым этапом учений будет отражение удара "врага" с воздуха системами противовоздушной обороны. На втором будут задействованы сухопутные элементы. Военные будут обеспечивать живучесть в условиях атаки с воздуха. В конце планируется контрнаступление и разгром "врага".

Напомним, белорусские партизаны устроили кибератаку на БелЖД, чтобы остановить переброску российских войск по Беларуси. Часть войск РФ остановилась в лагере в 200 км от Киева в нарушение ранее заявленных мест проведения учений.