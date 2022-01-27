Две недели на размышления: уступит ли Зеленский России под давлением Парижа и Берлина

В Париже завершились переговоры советников глав держав Нормандского формата. Длились переговоры восемь с половиной часов. Единственной реальной договоренностью стало решение продолжить такие переговоры в Берлине через две недели.

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Представитель Украины Андрей Ермак на брифинге в подробности переговоров не вдавался. Зато представитель РФ Дмитрий Козак в очередной раз повторил, что путь к мирному урегулированию на Донбассе лежит исключительно в прямых переговорах Украины с самопровозглашенными республиками.

Причем, переговоры эти должны касаться именно особого статуса Донбасса в составе Украины, а также проведения выборов на неконтролируемых территориях. Россия указывает на то, что именно такая очеередность действий зафиксирована в Минских соглашениях (привет Петру Порошенко), а также подтверждено на Парижском саммите глав держав Нормандского формата (это уже привет Владимиру Зеленскому).

От своей позиции РФ отступать категорически не намерена. В ходе переговоров Украина, Германия и Франция с позицией России не согласились, что безусловно радует. Но две недели паузы как раз предназначены для того, чтобы позиция Украины изменилась.

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Просматривается единственный сценарий: измениться она лишь может под давлением Германии и Франции и, возможно, США, которые в этих переговорах не участвуют, но следят за их ходом.

Происходящее однозначно подтверждает мой тезис, что уж если судить Петра Порошенко по статье "Госизмена", то не за поставки угля, а именно за заключение "Минска-2". Который, по мому мнению, впрямую нанес ущерб суверенитету Украины, противоречит Конституции Украины, и президент Порошенко не имел на его заключение никаких полномочий.

Судебное разбирательство по этому вопросу фактически дезавуирует "Минск-2", но для этого от нашего руководства требуется натуральное бесстрашие, так как в результате мы рискуем остаться против России почти один на один.

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Если же президент Зеленский пойдет на уступки, на которых настаивает Россия, то уже он совершит госизмену, подорвав наш суверенитет. Сложно представить, каким образом Владимир Зеленский сможет пропетлять на этот раз. Вариант отправиться кататься, нет, не на лыжах, а, к примеру, на серфе, не проходит, так как при попытке отморозиться и ничего не решать (излюбленный подход ВАЗа) угроза масштабной агрессии со стороны РФ существенно возрастет.

Кстати, ситуация возможной агрессии России на переговорах в Париже не обсуждалась вообще, так как Россия утверждает, что это никак не связанные темы. Хотя на самом деле тема одна — единая и неделимая.

Собственно, перед предстоящими переговорами США и РФ и обозначено то, чего в первую очередь хочет Россия в качестве снижения напряженности в Европе в целом: полноценная общественно-политическая дестабилизация Украины через реализацию "минска 2". И последующее сползание ее под контроль России по алгоритму Беларуси. На что экспертами указывалось неоднократно.

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Как ни крути, а момент истины все ближе. Правильными словами уже не отделаться.

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Есть всего четыре возможности. Либо президент Зеленский срочно бросит все средства и ресурсы на нужды ВСУ и территориальной обороны, сняв их с "большого строительства", вакцинации и подобных лакомых для власти тем. Что охладит пыл агрессора.

Либо, тьфу-тьфу, может случиться, что в полностью привитую Украину по отремонтированным дорогам и мостам покатят российские войска.

Либо Украина по факту ляжет под Россию без сопротивления, на высшем уровне взявшись за реализацию "Минска-2" по сценарию Кремля.

Либо США найдут суперубедительные аргументы для РФ. Этот вариант, к сожалению, на сегодня выглядит довольно утопическим.

Но при любых раскладах до конца февраля вероятность российской агрессии остается по-прежнему минимальной — вряд ли Владимир Путин рискнет испортить китайским товарищам зимнюю Олимпиаду в Пекине.

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