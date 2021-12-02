Бомба для Украины. Зачем Зеленскому прямые переговоры с Путиным

О переговорах с Путиным.

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Самый главный мессидж, который прозвучал во вчерашней речи Зеленского, это, конечно,. мысль о том, что без прямых переговоров с Путиным установить мир на Донбассе невозможно. И что Зеленский готов к таким переговорам.

Вообще говоря, это бомба! Что означает эта бомба?

Только одно. Зеленский осознал , что все его заигрывания с патриотами не дали эффекта, о чем я писал ранее. Напротив, именно с помощью патриотов Порошенко собирается смещать Зеленского.

В этих условиях Зеленский делает отчаянную попытку возвратить симпатии юго- восточной Украины и заявляет , что готов принести мир с помощью прямых переговоров с Путиным.

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Патриоты Зеленскому более уже не нужны. Отныне он будет их давить . Политика поменялась.

Но интересно другое. Вопрос о войне на Донбассе снова будет главным в будущей президентской компании. Люди снова захотят услышать от претендентов пути установления мира. Победит тот, кто предложит реальный путь и кому поверят.

И у меня нет никаких сомнений, что победит тот кандидат, который заявит , что Нормандский формат умер, что с помощью Запада мир установить невозможно, что единственный путь установления мира это прямые переговоры с Россией.

Причем, данный мессидж должен заявить новый кандидат. То есть ни Бойко, ни Медведчук , к которым нет никакого доверия, а именно новое лицо.

Общественное мнение сейчас склоняется к тому , что без прямых переговоров с Россией мир на Донбассе установить невозможно. Войне всем надоела, патриотическая риторика в стиле " победа или смерть" , территориальная оборона обывателя не возбуждает. Кроме того, обыватель до ужаса боится войны с Россией.

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У меня нет сомнений, что Разумков собирался баллотироваться именно с программой прямых переговоров с Россией.

Поэтому Зеленский попытался опередить его, попытался выбить из его рук перспективную идею.

Но мы ведь сказали , что победит тот , кому поверит обыватель. Зеленскому обыватель уже не поверит. И Путин не поверит.

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