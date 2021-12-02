Бомба для України. Навіщо Зеленському прямі переговори з Путіним

Про переговори з Путіним.

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Найголовніший месидж, який прозвучав у вчорашній промові Зеленського, це, звісно, думка про те, що без прямих переговорів із Путіним встановити мир на Донбасі неможливо. І що Зеленський готовий до таких переговорів.

Взагалі, це бомба! Що означає ця бомба?

Тільки одне. Зеленський зрозумів, що всі його загравання з патріотами не дали ефекту, про що я писав раніше. Навпаки, саме за допомогою патріотів Порошенко збирається зміщувати Зеленського.

У цих умовах Зеленський робить відчайдушну спробу повернути симпатії південно-східної України та заявляє, що готовий принести мир за допомогою прямих переговорів із Путіним.

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Патріоти Зеленському більше не потрібні. Відтепер він їх давитиме. Політика змінилася.

Але цікаве інше. Питання про війну на Донбасі знову буде головним у майбутній президентській компанії. Люди знову захочуть почути від претендентів шляхи встановлення миру. Переможе той, хто запропонує реальний шлях та кому повірять.

І я не маю жодних сумнівів, що переможе той кандидат, який заявить, що Нормандський формат помер, що за допомогою Заходу мир встановити неможливо, що єдиний шлях встановлення миру – це прямі переговори з Росією.

Причому цей месидж має заявити новий кандидат. Тобто ні Бойко, ні Медведчук, до яких немає жодної довіри, а саме — нове обличчя.

Громадська думка наразі схиляється до того, що без прямих переговорів із Росією мир на Донбасі встановити неможливо. Війні всім набридла, патріотична риторика у стилі "перемога чи смерть", територіальна оборона обивателя не збуджує. Крім того, обиватель страшенно боїться війни з Росією.

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Я не маю сумнівів, що Разумков збирався балотуватися саме з програмою прямих переговорів з Росією.

Тому Зеленський спробував випередити його, спробував вибити з рук перспективну ідею.

Але ж ми сказали, що переможе той, кому повірить обиватель. Зеленському обиватель уже не повірить. І Путін не повірить.

Першоджерело.