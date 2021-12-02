Бомба для України. Навіщо Зеленському прямі переговори з Путіним
Чому Зеленський заговорив про прямі переговори з Путіним? Питання про війну на Донбасі знову буде головним у майбутніх президентських перегонах. Люди захочуть почути від претендентів шляхи встановлення миру. Переможе той, хто запропонує реальний шлях та кому повірять.
Про переговори з Путіним.
Найголовніший месидж, який прозвучав у вчорашній промові Зеленського, це, звісно, думка про те, що без прямих переговорів із Путіним встановити мир на Донбасі неможливо. І що Зеленський готовий до таких переговорів.
Взагалі, це бомба! Що означає ця бомба?
Тільки одне. Зеленський зрозумів, що всі його загравання з патріотами не дали ефекту, про що я писав раніше. Навпаки, саме за допомогою патріотів Порошенко збирається зміщувати Зеленського.
У цих умовах Зеленський робить відчайдушну спробу повернути симпатії південно-східної України та заявляє, що готовий принести мир за допомогою прямих переговорів із Путіним.Важливо
Патріоти Зеленському більше не потрібні. Відтепер він їх давитиме. Політика змінилася.
Але цікаве інше. Питання про війну на Донбасі знову буде головним у майбутній президентській компанії. Люди знову захочуть почути від претендентів шляхи встановлення миру. Переможе той, хто запропонує реальний шлях та кому повірять.
І я не маю жодних сумнівів, що переможе той кандидат, який заявить, що Нормандський формат помер, що за допомогою Заходу мир встановити неможливо, що єдиний шлях встановлення миру – це прямі переговори з Росією.
Причому цей месидж має заявити новий кандидат. Тобто ні Бойко, ні Медведчук, до яких немає жодної довіри, а саме — нове обличчя.
Громадська думка наразі схиляється до того, що без прямих переговорів із Росією мир на Донбасі встановити неможливо. Війні всім набридла, патріотична риторика у стилі "перемога чи смерть", територіальна оборона обивателя не збуджує. Крім того, обиватель страшенно боїться війни з Росією.Важливо
Я не маю сумнівів, що Разумков збирався балотуватися саме з програмою прямих переговорів з Росією.
Тому Зеленський спробував випередити його, спробував вибити з рук перспективну ідею.
Але ж ми сказали, що переможе той, кому повірить обиватель. Зеленському обиватель уже не повірить. І Путін не повірить.