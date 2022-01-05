Чужие шахматы. Почему судьбу Украины решают без нас и можно ли с этим что-то сделать

"Никаких переговоров об Украине — без Украины". Тезис, который стал тиражировать Порошенко, и который подхватил вслед за ним и Зеленский.

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Тезис, конечно, красивый, но абсолютно наивный и абсолютно недостижимый

Это, как если бы Россия заявила: "Никаких санкций против России — без самой России"

Все страны обсуждают, — и чаше всего тайно, — друг друга. А сейчас все заинтересованные игроки ведут переговоры об Украине, намечают свои стратегии, и равнодействующая всех сил, вовлеченных в украинскую проблематику и решит, в конечном итоге, судьбу Украины на ближайшую перспективу в 15-20 лет.

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Как ни странно, но Запад ,и в первую очередь , конечно, США, сейчас сдерживают не только Россию, но и …Украину.

Дело в том, что накал внутриполитической борьбы между Ермаком, Зеленским и ИВК с одной стороны и Порошенко, Ахметовым, Медведчуком — с другой стороны, достигает уже такого уровня, что власть вполне может решиться пойти на определенную эскалацию конфликта с Россией, чтобы удержаться у власти с помощью консолидации общества на военной тематике.

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Это типовой, но крайне рискованный и безответственный прием борьбы за власть, который, тем не менее, всегда применяется, если других средств удержать власть уже нет.

Оппозиция Зеленскому явно взяла курс на досрочные выборы с целью досрочного отстранения его от реальной власти. И Зеленский пойдет на многое, если не на все, чтобы удержать власть. Сейчас это уже очевидно. И возможная война никак не ослабит накал страстей, скорее, даже наоборот. Такие у нас, увы, традиции: " Украина понад усе", но только если власть у меня.

И на Западе внимательно обсуждают эту ситуацию и … примут решение без Украины, если посчитают, что внутриполитическая борьба стала принимать суициидальные формы. Кстати, одним из решений вполне может быть, не мешать украинской элите совершить суицид собственной страны.

Еще раз: тезис красивый, но наивный, детский. Что называется, для внутреннего потребления.

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