На пороге Руины. К чему приведут обвинения в госизмене Порошенко, Медведчука и Ахметова

Обвинений в государственной измене за последние месяцы стало очень много. Обвиняют Порошенко, Медведчука, самого Зеленского, Ермака, Ахметова и массу других политиков рангом ниже.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Все обвинения не имеют ничего общего с законностью, правом, справедливостью. Это все технический прием борьбы за власть, но прием, что называется, на грани фола.

О чем это говорит?

Ответ однозначный. Обвинения политических противников друг друга в госизмене — это самый верный признак надвигающейся Руины. Так всегда было в истории украинских Руин.

Обвинение в зраде — это предельно сильное обвинение, это самое тяжкое обвинение, это, если угодно, последний "мирный" прием политической борьбы, за которым политическое противостояние перерастает в раскол и гражданскую войну. Обвинение в держзраде почти уже не оставляет поля для компромисса. Тут, что называется, или мы посидим либо нас посадят. И надолго. Политическая борьба выходит на предельно жестокий и бескомпромиссный уровень.

Раскопал топор войны, конечно, Зеленский. И он, похоже, плохо понимает последствия своего выхода на тропу войны. У меня нет сомнений, что в ближайшие месяцы вся верхушка власти и оппозиции будут обвинены в государственной измене. Зрада станет политическим трендом. Обвинения в коррупции станут неактуальными. Это станет банальностью, на которые общество уже не будет реагировать. Только ЗРАДА. Обвинения в измене с высшего уровня будут опускаться на региональный уровень, расширяя охват обвиненных, вызывая в обществе подозрительность, страх, охоту на ведьм, истерию мстительность и т.п.

Все это фазы предстоящей Руины.

Зеленского будут ждать десятки подобных обвинений сразу же после потери им власти. А это означает, что он пойдет на все или почти на все, чтобы "выиграть выборы", потому что цена вопроса для него будет предельно высока. Это свобода!

Вероятность того, что следующие выборы дадут старт Руине очень высока. Стороны не признают свой проигрыш. А это очень опасно, особенно в условиях возможной войны с Россией.

В этой связи я убежден, что оппозиция совместно с Западом сделает серьезную попытку убедить Зеленского уйти досрочно или отказаться от баллотирования на второй срок.

Первоисточник.