На порозі Руїни. До чого призведуть звинувачення в держзраді Порошенка, Медведчука та Ахметова

Звинувачень у державній зраді за останні місяці стало дуже багато. Звинувачують Порошенка, Медведчука, самого Зеленського, Єрмака, Ахметова та інших політиків рангом нижче.

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Усі звинувачення немає нічого спільного із законністю, правом, справедливістю. Це все технічний прийом боротьби за владу, але прийом, як то кажуть, на межі фолу.

Про що це каже?

Відповідь однозначна. Звинувачення політичних противників одне одного в держзраді — це найточніша ознака Руїни, що насувається. Так завжди було в історії українських руїн.

Звинувачення в зраді — це дуже сильне звинувачення, це найтяжче звинувачення, це, якщо завгодно, останній "мирний" прийом політичної боротьби, за яким політичне протистояння переростає в розкол і громадянську війну. Звинувачення в держзраді майже не залишає поля для компромісу. Тут, як то кажуть, або ми сядемо, або нас посадять. І надовго. Політична боротьба виходить на гранично жорстокий та безкомпромісний рівень.

Розкопав сокиру війни, звичайно, Зеленський. І він, мабуть, погано розуміє наслідки свого виходу на стежку війни. У мене немає сумнівів, що найближчими місяцями вся верхівка влади та опозиції буде звинувачена в державній зраді. Зрада стане політичним трендом. Звинувачення в корупції стануть неактуальними. Це стане банальністю, на яку суспільство вже не реагуватиме. Тільки ЗРАДА. Звинувачення у зраді з найвищого рівня опускатимуться на регіональний рівень, розширюючи охоплення обвинувачених, викликаючи в суспільстві підозрілість, страх, полювання на відьом, істерію мстивість тощо.

Усе це фази майбутньої Руїни.

На Зеленського чекатимуть десятки подібних звинувачень одразу ж після втрати ним влади. А це означає, що він піде на все чи майже на все, щоб "виграти вибори", тому що ціна питання для нього буде дуже високою. Це – свобода!

Імовірність того, що наступні вибори дадуть старт Руїні, дуже висока. Сторони не визнають свого програшу. А це дуже небезпечно, особливо за умов можливої війни з Росією.

У зв'язку з цим я переконаний, що опозиція спільно із Заходом зробить серйозну спробу переконати Зеленського піти достроково або відмовитись від балотування на другий термін.

Першоджерело.