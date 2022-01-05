Чужі шахи. Чому долю України вирішують без нас і чи можна з цим щось зробити

"Жодних переговорів про Україну — без України". Теза, яка стала тиражувати Порошенка, і яку підхопив за ним і Зеленський.

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Теза, звичайно, красива, але абсолютно наївна і абсолютно недосяжна

Це якби Росія заявила: "Ніяких санкцій проти Росії без самої Росії"

Усі країни обговорюють, — і найчастіше таємно, — одна одну. А зараз усі зацікавлені гравці ведуть переговори про Україну, намічають свої стратегії, і рівнодія всіх сил, залучених до української проблематики, і вирішить, зрештою, долю України на найближчу перспективу у 15-20 років.

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Як не дивно, але Захід, і в першу чергу, звичайно, США, наразі стримують не лише Росію, а й... Україну.

Справа в тому, що напруження внутрішньополітичної боротьби між Єрмаком, Зеленським та ІВК з одного боку і Порошенком, Ахметовим, Медведчуком — з іншого боку, досягає вже такого рівня, що влада цілком може наважитися піти на певну ескалацію конфлікту з Росією, щоб утриматися при владі за допомогою консолідації суспільства на воєнній тематиці.

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Це типовий, але вкрай ризикований і безвідповідальний прийом боротьби за владу, який завжди застосовується, якщо інших засобів утримати владу вже немає.

Опозиція Зеленського явно взяла курс на дострокові вибори з метою дострокового усунення його реальної влади. І Зеленський піде на багато чого, якщо не на все, щоб утримати владу. Нині це вже очевидно. І можлива війна ніяк не послабить напруження пристрастей, швидше навіть навпаки. Такі в нас, на жаль, традиції: "Україна понад усе", але тільки якщо влада в мене.

І на Заході уважно обговорюють цю ситуацію і... ухвалять рішення без України, якщо вважають, що внутрішньополітична боротьба почала набувати суїцидальних форм. До речі, одне із рішень, цілком можливо, не заважати українській еліті скоїти суїцид власної країни.

Ще раз: теза гарна, але наївна, дитяча. Що називається, для внутрішнього споживання.

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