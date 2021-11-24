Опасная игра Порошенко. Реален ли новый майдан из-за "Вагнергейта"

Что означает ультиматум Зеленскому, чтобы он до 1 декабря уволил Андрея Ермака, который выставил президенту Петр Порошенко? В случае отказа Порошенко угрожает начать майдан.

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В чем смысл "игры", если совершенно понятно , что Зеленский не уволит Ермака?

Ответ, на мой взгляд, очевидный: Порошенко действует от имени определенных сил в США, которые поставили цель отстранить Зеленского от власти в результате краткосрочного народного бунта (3-5 дней). Американцы, при этом, должны обеспечить такое давление по всем фронтам, которое принудит Зеленского быстро подать в отставку, разумеется, под определенные гарантии безопасности.

Важно не допустить длительного и кровавого майдана, иначе этим немедленно воспользуется Россия. Все должно пройти "демократично": народ вышел на Майдан, президент послушал претензии народа, согласился с доводами, признал свои ошибки и согласился уйти в отставку.

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Но что дальше?

Тут у меня уже нет сомнений, что далее Порошенко вносит в ВР проект Конституции, который предусматривает :

выборы президента в ВР

отмена положения о руководстве президентом внешней политикой страны

ликвидация всех исполнительных функций президента и превращение Украины в чисто парламентскую республику.

Американцы уже убедились, что им трудно взять под контроль Украину и провести необходимые реформы, когда есть президент, который фактически находится вне правового поля, всенародно избранный, которого невозможно отстранить от власти по процедуре импичмента в случае узурпации им власти или создания им коррупционного клана что постоянно и происходит в Украине.

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Тот факт , что американцы, как только не давили, но не смогли добиться от Зеленского "головы" Коломойского и проведения необходимых им реформ в силовых и правоохранительных ведомствах, окончательно убедил их, что необходимо менять политическую систему. Вся исполнительная власть должна перейти к премьер-министру, который никогда не сможет так узурпировать власть, как делают наши президенты, потому что:

- у премьера нет такого иммунитета от уголовного преследования, как у президента.

- премьера можно уволить за один день, договорившись с несколькими руководителями фракций.

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Очевидно, что вся истерия вокруг "Вагнергейта" была специально спланирована для того, чтобы обвинить Зеленского и Ермака в таких грехах, которые бы вывели на Майдан патриотическую часть общества.

Патриоты выйдут, на то они и патриоты, а обыватель не выйдет, потому что обывателю на дело вагнеровцев плевать. Ставка сделана на патриотов.

Для того, чтобы Россия не воспользовалась моментом, заранее была спланирована истерия по поводу того что Путин, якобы, концентрирует войска по периметру Украины. Американцам важно удержать Россию на период турбулентности. С этой целью также максимально затягивается сертификация СП-2: Путин не решится на возобновление боевых действий на Донбассе, пока не будет запущен СП-2.

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Реализация данного сценария будет означать взятие Украины под полный контроль США. В сущности, американцы признали, что в нынешнем своем состоянии Украина это failed state, что украинское общество, увы, самостоятельно не в состоянии реформировать страну и побороть коррупцию, что оно будет продолжать приводить к власти артистов, спортсменов, жуликов, воров и авантюристов.

Порошенко, разумеется, видит большие перспективы для себя лично в этой большой игре. Точнее, он себя видит премьер-министром. Но тут уж как получится.

Все, однако, может пойти совсем не по сценарию. Точнее, ВСЕ и ВСЕГДА идет не по сценарию. И Россию могут не удержать, и майдан может пойти не по плану и Зеленский с Коломойским могут упереться и нашим олигархам могут не понравиться перспективы полного контроля американцев над страной и неожиданные провокации могут быть и Конституция может не набрать необходимых голосов, и народу может не понравиться, что у него забрали право приводить к власти клоунов и скоморохов.

В общем, все довольно рискованно. Но нынешнее положение Украины просто тупиковое и, если ничего не менять, то впереди вообще нет ни одного оптимистического сценария будущего. Там просто мрак!

Угроза, как известно, сильнее ее исполнения. Порошенко показал Зеленскому возможный сценарий и предложил подумать до 1 декабря. Все серьезнее, чем многие думают.

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